Як поліпшити сексуальне життя без партнера: інтимне дослідження

Секс-терапевт з США Емілі Джамея вивчила, які чинники впливають на якість інтимних відносин. Експерт визначила чотири параметри, які впливають на рівень сексуальної задоволеності людини.

Так, серед основних факторів, які впливають на інтимні відносини – це особисті якості – чуттєвість, цікавість, уява – а також тип прихильності у відносинах, якщо йдеться про пару. При цьому чуттєвість, цікавість і вміння фантазувати не пов'язані з сексом прямо і можуть бути розвинені за межами спальні.

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У дослідженні брали участь 195 добровольців. В анкетах їм потрібно було відповісти на запитання на кшталт "Коли ви ходите пішки, чи усвідомлюєте ви, як рухається ваше тіло?", "Наскільки вас надихають і захоплюють мрії?", "Чи шукаєте ви нові відчуття навмисно?".

Люди, які були чуйні до своїх фізичних відчуттів, відкриті новому і часто віддавалися мріям про щось приємне, в цілому були більше сексуально задоволені, ніж інші учасники. Однак за однієї умови – якщо вони перебували у здорових відносинах і відчували надійний зв'язок з партнером.

"Мати турботливого партнера – велика справа. Але що цікаво в дослідженні, так це те, що ми можемо розвинути чуттєвість, допитливість і уяву поза сексуальним контекстом, щоб і в сексі відчувати більше задоволення. Це означає, що є кроки, які люди можуть зробити незалежно від того, чи є у них сексуальний партнер", – зазначає автор статті.

Почати можна з найпростіших речей: випити чашку ароматної кави (і усвідомити це відчуття), записатися на онлайн-курс або відшукати креативний підхід до вирішення звичних завдань.

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