На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як поліпшити сексуальне життя без партнера: інтимне дослідження
-
- 50
Секс-терапевт з США Емілі Джамея вивчила, які чинники впливають на якість інтимних відносин. Експерт визначила чотири параметри, які впливають на рівень сексуальної задоволеності людини.
Так, серед основних факторів, які впливають на інтимні відносини – це особисті якості – чуттєвість, цікавість, уява – а також тип прихильності у відносинах, якщо йдеться про пару. При цьому чуттєвість, цікавість і вміння фантазувати не пов'язані з сексом прямо і можуть бути розвинені за межами спальні.
І ще: Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
У дослідженні брали участь 195 добровольців. В анкетах їм потрібно було відповісти на запитання на кшталт "Коли ви ходите пішки, чи усвідомлюєте ви, як рухається ваше тіло?", "Наскільки вас надихають і захоплюють мрії?", "Чи шукаєте ви нові відчуття навмисно?".
Люди, які були чуйні до своїх фізичних відчуттів, відкриті новому і часто віддавалися мріям про щось приємне, в цілому були більше сексуально задоволені, ніж інші учасники. Однак за однієї умови – якщо вони перебували у здорових відносинах і відчували надійний зв'язок з партнером.
"Мати турботливого партнера – велика справа. Але що цікаво в дослідженні, так це те, що ми можемо розвинути чуттєвість, допитливість і уяву поза сексуальним контекстом, щоб і в сексі відчувати більше задоволення. Це означає, що є кроки, які люди можуть зробити незалежно від того, чи є у них сексуальний партнер", – зазначає автор статті.
Почати можна з найпростіших речей: випити чашку ароматної кави (і усвідомити це відчуття), записатися на онлайн-курс або відшукати креативний підхід до вирішення звичних завдань.
Читайте також: Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
-
12:18Пишнотіла модель повністю роздяглася, щоб перебороти комплекси: відверті фото (18+)
-
12:00Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
11:47Facebook представила додаток для голосових дзвінків, який показуватиме готовність говорити
-
11:21Tesla Model X зарядили за допомогою велосипедів: відео
-
10:50Крістіна Агілера знялася в халаті на голе тіло: пікантне фото (18+)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:22Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди: перелік напрямків
-
10:00Привітання з Вознесінням Господнім 2020: вірші, проза і смс українською
-
09:55Кабачкові оладки: перевірені покрокові рецепти приготування з фото
-
09:45Як поліпшити сексуальне життя без партнера: інтимне дослідження
-
09:27Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня
-
09:00Останній дзвоник 2020 онлайн: коли і як пройде лінійка в школах
-
08:51Джоан Роулінг опублікувала перші глави своєї нової книги для дітей
-
08:25Вперше в історії пост Дональда Трампа Twitter позначив як недостовірний
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:05Вознесіння Господнє 2020 в Україні: дата, традиції і прикмети свята
-
07:55З'явився пристрій, який передає смак віртуальної їжі
-
07:32Toyota представила одразу два потужних електричних кросовери
-
07:15Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
- 26 травня
-
21:49Mercedes-Benz показали оновлену версію S-Class
-
21:25Названі найгаласливіші тварини на Землі
-
21:0227 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
20:30Гравець Шахтаря кумедно пожартував над тренуванням команди
-
20:12Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Intimissimi
-
12:00Можна зламати язик: 10 українських скоромовок, які під силу не всім
-
09:27Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 27 травня
-
07:15Погода в Україні 27 травня: точний прогноз на сьогодні
- 26 травня
-
20:45Мої плани vs 2020 рік: добірка мемів, від яких сумно і весело водночас
-
18:21Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
-
16:30Який вигляд мали б Сімпсони, якби були реальними людьми: шокуючі фото
-
15:05Білл Гейтс рекомендує: найкращі фільми, серіали та книги на літо 2020
-
13:0010 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 26 травня
-
07:13Погода в Україні 26 травня: дощі та похолодання
- 25 травня
-
21:45Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
19:10ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів
-
15:42Кожен третій – хибний: чому не варто ставити собі діагноз за допомогою Google
-
14:15ТОП-4 серіали про майбутнє, які варто подивитись
-
12:518 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня
-
07:25Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах
- 24 травня
-
21:55Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса