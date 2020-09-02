Як полегшити собі життя під час прання одягу: 5 корисних лайфхаків

Жінка з Мельбурна розповіла про п'ять хитрощів, які економлять час при пранні одягу та роблять речі яскравішими і м'якшими. Так, у соціальній мережі TikTok Міла поділилася відповідним відео і зазначила, що є шанувальницею економії часу.

Додайте харчову соду. Перша хитрість Міли полягає в тому, щоб додавати в барабан пральної машини пів склянки харчової соди – дозволяє використовувати менше миючого засобу, а також пом'якшує і освітлює ваш одяг. За її словами, цей трюк працює навіть з постільною білизною та рушниками.

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Зв'яжіть шкарпетки разом. У Міли є простий спосіб уникнути втрати шкарпеток раз і назавжди – все, що потрібно зробити, це зв'язати шкарпетки разом, перш ніж покласти їх у пральну машину.

Використовуйте вішалку для речей. Ще один хороший прийом для великої родини – вішати речі на вішалку. Це збільшує кількість одягу, який можна помістити на одну сушарку.

Використовуйте пар від душу. Для тих, хто ненавидить прасувати, є простий спосіб обійти це. Міла рекомендує використовувати пар, який може утворитися в результаті прийняття ванни або душу у ванній кімнаті, повісивши сорочки на вішалках, щоб злегка розпарити їх і прасувати більше не потрібно.

Складіть одяг, поки він теплий. Міла порекомендувала цей трюк бо, за її словами, одяг мнеться при охолодженні.

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