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Як можна використати стару ванну: лайфхак від Reddit

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Ідеї для старої ванни - фото 1
Ідеї для старої ванни

Навіть стара ванна може стати ідеальним доповненням до інтер'єру, якщо увімкнути креатив та докласти трішки зусиль. Цей хлопець зумів перетворити ванну у дуже стильний диван з лампою.

На платформі Reddit користувач з ніком Project_1nth поділився крутою ідеєю, як дати друге життя непотрібній ванні. Такий лайфхак стрімко піднявся у тренди та за короткий час зібрав понад 50 тисяч балів і ще більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що умілий хлопець зробив зі старої ванни сучасний диванчик з лампою, яку можна увімкнути завдяки ручці, що колись відповідала за подачу води. Автор також вирізав передню частину ванни та вкрив середину м'якою подушкою. Здається, такого креативу від сантехніки ніхто не очікував. Зацініть!

Reddit - фото 420836
Reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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