Як можна використати стару ванну: лайфхак від Reddit

Навіть стара ванна може стати ідеальним доповненням до інтер'єру, якщо увімкнути креатив та докласти трішки зусиль. Цей хлопець зумів перетворити ванну у дуже стильний диван з лампою.

На платформі Reddit користувач з ніком Project_1nth поділився крутою ідеєю, як дати друге життя непотрібній ванні. Такий лайфхак стрімко піднявся у тренди та за короткий час зібрав понад 50 тисяч балів і ще більше як тисячу коментарів.

І ще: Незвичайний будинок українських дизайнерів відзначили на міжнародному рівні

А все тому, що умілий хлопець зробив зі старої ванни сучасний диванчик з лампою, яку можна увімкнути завдяки ручці, що колись відповідала за подачу води. Автор також вирізав передню частину ванни та вкрив середину м'якою подушкою. Здається, такого креативу від сантехніки ніхто не очікував. Зацініть!

Reddit

Читайте також: Тканинні ролети: переваги в сучасному інтер'єрі