Як покращити зір без окулярів: перевірені методи

Що робити, якщо зір поганий, а окуляри носити немає ніякого бажання? Спробуйте допомогти своїм очам, скориставшись простими порадами.

Гімнастика для очей. По-перше, поліпшити зір допоможе спеціальна гімнастика для очей, яка також сприяє зменшенню кількості мімічних зморшків і знімає головний біль. Вправи для очей:

Заплющити очі на 3-5 секунд, потім різко їх відкрити. Повторити вправу 8-10 разів. Тримаючи голову прямо, подивитися спочатку наліво, а потім направо. Тепер подивитися вгору і вниз. Повторити вправу п'ять разів.

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Грамотний масаж очей допомагає зняти напругу з очних м'язів і покращує кровообіг. Цю процедуру можна виконувати навіть сидячи за робочим столом: просто закрийте очі і помасажуйте їх легкими рухами пальців за годинниковою стрілкою протягом однієї хвилини.

Дієта для гарного зору. Якщо хочете поліпшити зір, збільште споживання моркви і чорниці. Моркву можна їсти цілий рік: додавайте її в салати, пийте морквяний сік, гризіть просто так: вона корисна не тільки для очей, а й для зубів. А чорницею можна запастися з літа і заморозити її.

Як покращити зір

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