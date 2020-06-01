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Як покращити зір без окулярів: перевірені методи

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Зір / from-ua

Що робити, якщо зір поганий, а окуляри носити немає ніякого бажання? Спробуйте допомогти своїм очам, скориставшись простими порадами.

Гімнастика для очей. По-перше, поліпшити зір допоможе спеціальна гімнастика для очей, яка також сприяє зменшенню кількості мімічних зморшків і знімає головний біль. Вправи для очей:

  1. Заплющити очі на 3-5 секунд, потім різко їх відкрити. Повторити вправу 8-10 разів.
  2. Тримаючи голову прямо, подивитися спочатку наліво, а потім направо. Тепер подивитися вгору і вниз. Повторити вправу п'ять разів.

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Грамотний масаж очей допомагає зняти напругу з очних м'язів і покращує кровообіг. Цю процедуру можна виконувати навіть сидячи за робочим столом: просто закрийте очі і помасажуйте їх легкими рухами пальців за годинниковою стрілкою протягом однієї хвилини.

Дієта для гарного зору. Якщо хочете поліпшити зір, збільште споживання моркви і чорниці. Моркву можна їсти цілий рік: додавайте її в салати, пийте морквяний сік, гризіть просто так: вона корисна не тільки для очей, а й для зубів. А чорницею можна запастися з літа і заморозити її.

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Як покращити зір

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Джерело: from-ua
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