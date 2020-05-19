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Три правила ідеального сніданку, які варто знати

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Як правильно снідати, щоб схуднути - фото 1
Як правильно снідати, щоб схуднути

Сніданок не дарма вважається найважливішим прийомом їжі, адже він нього залежить робота організму упродовж дня. Фахівці назвали три найпростіші правила для ідеальної ранкової трапези, які допоможуть покращити здоров'я та фігуру.

Сніданок після сну. Важливо снідати завжди упродовж години після пробудження. Вважається, що оптимальним часом є період з 7 по 9 ранку. Це допомагає швидше прокинутись та запустити всі процесів організмі.

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Не кавою єдиною. Улюблений ранковий напій не може замінити сніданок, а також зовсім не підходить для вживання натщесерце. В ідеалі після трапези варто зачекати хоча б 30 хвилин, а тоді вже насолоджуватись кавою.

Як виглядає правильний сніданок - фото 404775
Як виглядає правильний сніданок

Правильний вміст тарілки. Канапки, швидкі каші та йогурт важко назвати ідеальним варіантом трапези, адже вони не забезпечать ситість на 3-4 години, а викличуть стрибки цукру в крові. Якщо звичайні каші вам не допомагають наїстись вранці, то можна додавати до них продукти з корисними жирами (горіхи, авокадо, насіння), овочі, ягоди, фрукти та легкий білок (сир, курка, яйця чи риба). Це дозволить точно не зголодніти швидко.

Як виглядає правильний сніданок - фото 404776
Як виглядає правильний сніданок

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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