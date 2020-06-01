Названий ефективний спосіб почистити судини вдома

Багато людей звертаються до лікаря з проблемою, коли у них несподівано починають німіти руки або ноги. Такий симптом свідчить про те, що у людини в організмі вже розвивається таке небезпечне захворювання як атеросклероз.

Це небезпечне захворювання, яке може розвиватися в організмі людини протягом тривалого часу. При ньому стінки судин ущільнюються, а на місцях їх пошкоджень утворюються холестеринові бляшки, які заважають нормальному кровотоку.

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В результаті цього всі органи людського організму недоотримують необхідну кількість крові і тим самим це призводить до виникнення небезпечних захворювань. Якщо у людини діагностували атеросклероз, то він може привести до більш серйозних захворювань таких, як стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт.

Для того, щоб уникнути таких наслідків треба застосувати лляний кисіль, який можна приготувати і вдома. Щоб приготувати корисний напій вдома, необхідно взяти 1/3 склянки насіння льону і 1 літр води. З вечора залийте їх водою, доведіть до кипіння і потримайте на водяній бані 2 години.

Лляний кисіль

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