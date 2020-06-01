Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Названий ефективний спосіб почистити судини вдома

  • 51
Їжа - фото 1
Їжа / ubr.ua

Багато людей звертаються до лікаря з проблемою, коли у них несподівано починають німіти руки або ноги. Такий симптом свідчить про те, що у людини в організмі вже розвивається таке небезпечне захворювання як атеросклероз.

Це небезпечне захворювання, яке може розвиватися в організмі людини протягом тривалого часу. При ньому стінки судин ущільнюються, а на місцях їх пошкоджень утворюються холестеринові бляшки, які заважають нормальному кровотоку.

І ще: Холодильник не винен: Чому люди набирають вагу на самоізоляції

В результаті цього всі органи людського організму недоотримують необхідну кількість крові і тим самим це призводить до виникнення небезпечних захворювань. Якщо у людини діагностували атеросклероз, то він може привести до більш серйозних захворювань таких, як стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт.

Для того, щоб уникнути таких наслідків треба застосувати лляний кисіль, який можна приготувати і вдома. Щоб приготувати корисний напій вдома, необхідно взяти 1/3 склянки насіння льону і 1 літр води. З вечора залийте їх водою, доведіть до кипіння і потримайте на водяній бані 2 години.

Лляний кисіль - фото 407449
Лляний кисіль

Читайте також: Що буде з організмом, якщо відмовитись від кави

Джерело: ubr.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
  • 31 травня, 16:20
  • 769
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 94
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 34443
Загрузка...
Новини