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Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів

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Ці фактори стають причиною набору ваги - фото 1
Ці фактори стають причиною набору ваги

Нерідко люди, що дотримуються режиму правильного харчування, стикаються з тим, що вони продовжують набирати вагу. Ані зменшення споживання калорій, ані підвищене вживання води, ані фізичні вправи не допомагають повернути процес назад. Виявляється, цьому є пояснення.

Фахівці кажуть, що винним у всьому може стати стан хронічного стресу. У нашому організмі діють два типи нервової системи: парасимпатична, яка відповідає за спокій і розслаблення, і симпатична, яка включає так званий режим "бий і біжи". Все це закладено в нас еволюцією, завдяки цьому людина стала тим, ким вона є.

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Але в сучасному світі все змінилося. І тепер ми постійно перебуваємо у стресовому режимі "бий і біжи". Щоправда, ми нікуди не біжимо, та й небезпека нам при цьому не загрожує. Ми просто сидимо на кріслі та нервуємо. Але симпатична нервова система цього не знає. Тож вона вводить нас у стан "бойової готовності", підвищує рівень "гормону стресу" кортизолу й уповільнює всі інші системи організму, включаючи метаболічну. Тобто процес засвоєння їжі припиняється, калорії просто йдуть у жирове депо, на "чорний день".

Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів - фото 451415

У разі короткочасного сплеску кортизолу, ми отримуємо приплив енергії, ми готові діяти. Однак перебування у такому стані хронічно призводить до набору ваги. Оскільки, крім іншого, ми відчуваємо потребу поповнювати запаси енергії за допомогою жирної та солодкої їжі, тобто тієї, з якою найлегше отримати калорії.

Щоб уникнути цього, необхідно навчитися розслаблятися: медитація, йога, навіть проста прогулянка можуть допомогти в цьому, якщо виконувати їх регулярно. Здоровий сон у достатній кількості також допомагає знижувати рівень гормону стресу та приводить організм у спокійний стан.

Чому правильне харчування може стати причиною набору ваги: пояснення лікарів - фото 451414

Крім того, медики рекомендують відмовитися від перегляду екранів телевізорів, комп'ютерів і смартфонів перед сном, щоб синє світіння від них не заважало природним добовим ритмам організму. Все це вкупі дозволить вам ефективніше керувати своїм гормональним фоном, і швидше досягати успішних результатів за допомогою правильного харчування.

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Джерело: Med2
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