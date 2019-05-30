Сексу не буде: науковці назвали новий несприятливий день

Інтимні вподобання та ритми у всіх різні, але статистика свідчить про те, що є певний день тижня, коли більшість схильна відмовлятися від сексу. Розповідаємо, коли не варто наполягати на інтимній близькості, аби не напоротися на шквал обурення!

Один цікавий додаток з експрес-доставки товарів з найближчих магазинів Instacart проаналізувало три мільйони продуктів, які в 2017 році замовляли американці. Аналіз за всіма законами економіки дозволив визначити, який попит на різні товари в різні дні та місяці.

І ще: 5 правил сексу просто неба, які варто знати

Як з'ясувалося, таку важливу і потрібну в господарстві річ, як презервативи, покупці замовляли найчастіше перед вихідними.

Воно і зрозуміло – у ці дні ми намагаємося по максимуму відпочити, розважитися та відірватися в клубах і барах, можливо, познайомитися з кимось. А сімейні пари отримують можливість побути наодинці.

А от найбільш несексуальним днем ​​виявився понеділок.

Читайте також: 5 секретів чуттєвого сексу, які варто знати