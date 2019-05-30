Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Сексу не буде: науковці назвали новий несприятливий день

  • 59
Ще одна вагома причина ненавидіти понеділок - фото 1
Ще одна вагома причина ненавидіти понеділок

Інтимні вподобання та ритми у всіх різні, але статистика свідчить про те, що є певний день тижня, коли більшість схильна відмовлятися від сексу. Розповідаємо, коли не варто наполягати на інтимній близькості, аби не напоротися на шквал обурення!

Один цікавий додаток з експрес-доставки товарів з найближчих магазинів Instacart проаналізувало три мільйони продуктів, які в 2017 році замовляли американці. Аналіз за всіма законами економіки дозволив визначити, який попит на різні товари в різні дні та місяці.

І ще: 5 правил сексу просто неба, які варто знати

Як з'ясувалося, таку важливу і потрібну в господарстві річ, як презервативи, покупці замовляли найчастіше перед вихідними.

Воно і зрозуміло – у ці дні ми намагаємося по максимуму відпочити, розважитися та відірватися в клубах і барах, можливо, познайомитися з кимось. А сімейні пари отримують можливість побути наодинці.

Найрідше люди займаються сексом у понеділок - фото 330867

А от найбільш несексуальним днем ​​виявився понеділок.

Читайте також: 5 секретів чуттєвого сексу, які варто знати

Джерело: Mport
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 480
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 787
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1270
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл