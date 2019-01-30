7 важливих питань, які має поставити собі кожен чоловік

Щодня ми ставимо десятки запитань, і на таку ж кількість відповідаємо. Більшість із них побіжні, які потрібні лише, як прояв ввічливості. Втім, психологи запевняють, що найважливіші питання, які ми ставимо, мають адресуватися самим собі.

Пропонуємо вам кілька питань, які необхідно поставити собі, аби розібратися у своєму житті.

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Як справи?

Зазвичай, на це питання ми відповідаємо традиційним набором слів: "Усе добре" або й зовсім "Нормально". А тепер спробуйте поставити це елементарне питання собі. Для чого це потрібно? А для того, щоб спробувати розібратися зі своїми почуттями та емоціями, які вирують всередині. Іноді саме це питання дозволяє випустити свого внутрішнього звіра, який стоїть на заваді вашому щастю! Знаходьте проблему та намагайтесь її усунути поки не пізно.

Чого я хочу?

Почнемо з того, що на це питання ми часто відповідаємо дуже поверхнево. Всі хочуть мати успішну кар'єру, другу половинку, багато грошей, подорожей тощо. Але для того, щоб реалізувати свої бажання потрібно чітко їх окреслювати. До прикладу, потрібно визначити, де б і ким ви хотіли працювати. Кого б хотіли бачити поруч із собою. В які країни податися та на якій машині роз'їжджати вулицями рідного міста. Це дозволить ваші бажання перетворити на цілі!

Чітко окресліть свої цілі

Я щасливий?

Звичайно ж, кожен по-своєму розуміє поняття "щастя". Але суть цього питання полягає лише в односкладній відповіді: Так або Ні. Якщо ж ваша відповідь негативна – перегляньте свої бажання. Є ймовірність, що вони абсолютно не збігаються з діями та рішеннями. Можливо, пора переглянути своє життя?

Я слухаю свій внутрішній голос?

Іноді дуже важливо прислухатися до самого себе, до того, чого хочете ви, а не ті, хто вас оточує. Годі бути жертвою чужих думок і суджень. Покладайтесь на себе та пам'ятайте, що за все, що відбувається з вами, відповідальні лише ви.

Прислухайтесь до себе! / Elena's Models

Чи знаю я, як домогтися бажаного?

Для втілення своїх цілей існують два способи: внутрішній і зовнішній. Перший залежить лише від вас і ваших дій. Це означає, що недостатньо лише озвучувати свої бажання. Плануйте їх реалізацію. Другий же більш прив'язаний до фарту. До прикладу, ви виграли у лотерею або спіймали "золоту рибку" у Дніпрі.

Чи згоден я, що щастя – поняття відносне?

Пам'ятайте, що кожному для щастя потрібно різне. Одних щасливим зробить маленька затишна квартира, інших – величезний заміський будинок. Пам'ятайте, що потрібно бути щасливим з собою, і чітко розуміти, що саме робить щасливими саме вас! Не женіться за тим, що "буцімто" приносить щастя, адже не всім потрібен смартфон останньої моделі, не кожен марить спорткаром і так далі. Те ж стосується роботи. Пам'ятайте, що вона має приносити не лише гроші, а й – задоволення!

Я контролюю своє життя?

Запитайте у себе, чи готові ви відповідати за всі свої дії? Чи готові ви перестати звинувачувати владу у низькій зарплаті та поганих дорогах? Можливо, й друзі не завжди винні в тому, що не змогли прийти до вас на вечірку? Успішна людина шукає причину, передовсім, у собі! Усвідомте свої дії, щоб взяти під контроль своє життя.

Ваше життя залежить лише від вас

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