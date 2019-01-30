На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
7 важливих питань, які має поставити собі кожен чоловік
-
- 282
Щодня ми ставимо десятки запитань, і на таку ж кількість відповідаємо. Більшість із них побіжні, які потрібні лише, як прояв ввічливості. Втім, психологи запевняють, що найважливіші питання, які ми ставимо, мають адресуватися самим собі.
Пропонуємо вам кілька питань, які необхідно поставити собі, аби розібратися у своєму житті.
І ще: 4 способи змусити ваш мозок працювати
Як справи?
Зазвичай, на це питання ми відповідаємо традиційним набором слів: "Усе добре" або й зовсім "Нормально". А тепер спробуйте поставити це елементарне питання собі. Для чого це потрібно? А для того, щоб спробувати розібратися зі своїми почуттями та емоціями, які вирують всередині. Іноді саме це питання дозволяє випустити свого внутрішнього звіра, який стоїть на заваді вашому щастю! Знаходьте проблему та намагайтесь її усунути поки не пізно.
Чого я хочу?
Почнемо з того, що на це питання ми часто відповідаємо дуже поверхнево. Всі хочуть мати успішну кар'єру, другу половинку, багато грошей, подорожей тощо. Але для того, щоб реалізувати свої бажання потрібно чітко їх окреслювати. До прикладу, потрібно визначити, де б і ким ви хотіли працювати. Кого б хотіли бачити поруч із собою. В які країни податися та на якій машині роз'їжджати вулицями рідного міста. Це дозволить ваші бажання перетворити на цілі!
Я щасливий?
Звичайно ж, кожен по-своєму розуміє поняття "щастя". Але суть цього питання полягає лише в односкладній відповіді: Так або Ні. Якщо ж ваша відповідь негативна – перегляньте свої бажання. Є ймовірність, що вони абсолютно не збігаються з діями та рішеннями. Можливо, пора переглянути своє життя?
Я слухаю свій внутрішній голос?
Іноді дуже важливо прислухатися до самого себе, до того, чого хочете ви, а не ті, хто вас оточує. Годі бути жертвою чужих думок і суджень. Покладайтесь на себе та пам'ятайте, що за все, що відбувається з вами, відповідальні лише ви.
Чи знаю я, як домогтися бажаного?
Для втілення своїх цілей існують два способи: внутрішній і зовнішній. Перший залежить лише від вас і ваших дій. Це означає, що недостатньо лише озвучувати свої бажання. Плануйте їх реалізацію. Другий же більш прив'язаний до фарту. До прикладу, ви виграли у лотерею або спіймали "золоту рибку" у Дніпрі.
Чи згоден я, що щастя – поняття відносне?
Пам'ятайте, що кожному для щастя потрібно різне. Одних щасливим зробить маленька затишна квартира, інших – величезний заміський будинок. Пам'ятайте, що потрібно бути щасливим з собою, і чітко розуміти, що саме робить щасливими саме вас! Не женіться за тим, що "буцімто" приносить щастя, адже не всім потрібен смартфон останньої моделі, не кожен марить спорткаром і так далі. Те ж стосується роботи. Пам'ятайте, що вона має приносити не лише гроші, а й – задоволення!
Я контролюю своє життя?
Запитайте у себе, чи готові ви відповідати за всі свої дії? Чи готові ви перестати звинувачувати владу у низькій зарплаті та поганих дорогах? Можливо, й друзі не завжди винні в тому, що не змогли прийти до вас на вечірку? Успішна людина шукає причину, передовсім, у собі! Усвідомте свої дії, щоб взяти під контроль своє життя.
Читайте також: Як захистити свої персональні дані: прості кроки та поради
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг