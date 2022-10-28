Психологи розповіли, як прокидатися бадьорим у темний час доби

Ранок вважається найпродуктивнішим часом доби, проте є дуже мало щасливчиків, яким вдається прокинутися бадьорим та активно розпочати день. Як налагодити сон і зробити ранок по-справжньому добрим?

Запорука бадьорого ранку – у якісному сні. Але щоб його отримати, готуватися потрібно заздалегідь, тобто з вечора. Для цього після 18:00 виключаємо з раціону кофеїновмісні напої, алкоголь і важку їжу, пише thenoisetier.

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Прокинувшись, дайте собі хвилину полежати просто із заплющеними очима, побажайте собі доброго ранку, зробіть кілька глибоких вдихів, щоб провентилювати легені, поворухніть пальцями рук і ніг, потягніться від душі, як у дитинстві, радять фахівці.

Ніщо не втішить вас з ранку більше, ніж усвідомлення того, що улюблена страва вже приготовлена і чекає на вас. Навіть якщо ви любитель свіжозвареної вівсяної каші або гарячого омлету, спробуйте саме у будні дні готувати собі сніданок заздалегідь. Взимку вам припадуть до смаку сирники та піца з твердих сортів пшениці, яку можна підігріти та подати з улюбленою кавою.

Якщо ви користуєтеся будильником на смартфоні, бажано включити функцію поступового збільшення гучності. Тоді пробудження буде м'яким та поступовим. Мелодія дзвінка має бути приємною і не дратівливою.

Як прокидатися бадьорим у темний час доби

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