Вікторія Бекхем підкорила мережу стрункими ніжками

Модельєрка і співачка Вікторія Бекхем показала нове фото. Шанувальники у захваті від зовнішнього вигляду красуні!

Вікторія Бекхем – одна з найбільш знаменитих дизайнерів в світі, яка часто демонструє речі власного бренду.

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Нещодавно на сторінці 46-річної красуні з'явилося нове фото, де вона приміряла ультракороткі шорти, вільного крою светр, на додаток до них – милі капці. У такому вигляді Вікторія працює вдома, сидячи за ноутбуком. Чи потрібно говорити, що стрункі ноги, які дружина Девіда Бекхема таким чином показала у всій красі, просто звели з розуму публіку?

Фанати не змогли стримати слів захоплення, зазначивши, як прекрасно виглядає Вікторія. Також багато хто похвалив інтер'єр будинку багатодітної мами.

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