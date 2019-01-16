Як погоду очікувати в Україні 16 січня

Погода на сьогодні 16 січня в Україні

16 січня майже по всій Україні поменшає опадів та очікується відлига.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 січня, у середу, в країні не прогнозується сильних опадів, а відлига поступово дійде до всіх областей. Середня температура повітря коливатиметься від -2-4 до +3+5. Однак посилиться вітер до 7-15 м/с, а на дорогах можливі ускладнення через танення снігу та нічні заморозки.

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У Києві 16 січня вночі до -4-6, а вдень до 0+2 тепла без істотних опадів.

Прогноз погоди на 16 січня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця 0+2

Хмельницький +2+4

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси -1+1

Миколаїв -1+1

Одеса 0+2

Херсон 0+2

Полтава -2-4

Суми 0-2

Харків -2-4

Дніпро -2-4

Запоріжжя 0+2

Донецьк -2-4

Луганськ -2-4

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