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Як погоду очікувати в Україні 16 січня

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Погода на сьогодні 16 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 16 січня в Україні

16 січня майже по всій Україні поменшає опадів та очікується відлига.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 січня, у середу, в країні не прогнозується сильних опадів, а відлига поступово дійде до всіх областей. Середня температура повітря коливатиметься від -2-4 до +3+5. Однак посилиться вітер до 7-15 м/с, а на дорогах можливі ускладнення через танення снігу та нічні заморозки.

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У Києві 16 січня вночі до -4-6, а вдень до 0+2 тепла без істотних опадів.

Прогноз погоди на 16 січня у містах України:

Як погоду очікувати в Україні 16 січня - фото 301467
  • Ужгород +3+5
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса 0+2
  • Херсон 0+2
  • Полтава -2-4
  • Суми 0-2
  • Харків -2-4
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -2-4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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