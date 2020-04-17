Як пофарбувати яйця у цибулинні чи інших продуктах: покрокова інструкція

Фарбування яєць – невіддільна традиція напередодні Великодня. Читайте далі та дізнайтеся, як правильно фарбувати яйця в домашніх умовах за допомогою натуральних барвників з різних продуктів.

На пасхальні свята заведено фарбувати яйця та прикрашати їх у найрізноманітніші способи. Є чотири види великодніх яєць: крашанки, дряпанки, писанки, крапанки. Далі ми розповідаємо саме про крашанки – від слова "красити", тобто фарбувати.

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Як пофарбувати яйця цибулинням: інструкція

Багато господинь люблять фарбувати яйця у відварі цибулевого лушпиння так, як робили їхні матері та бабусі:

Візьміть сирі яйця. Їх потрібно помістити у каструлю з водою. Додайте цибулинного лушпиння. Варіть так 15-20 хвилин. Яйця готові тоді, коли наберуть потрібного вам кольору.

Якщо ви обереже лушпиння червоної цибулі, то яйця стануть рожевого кольору.

Як фарбувати яйця з візерунком

У цяточку

Мокрі яйця обваляйте в рисі або іншій крупі схожого розміру. Загорніть у марлю та зваріть у відварі, який ви приготували для відвару.

Фігурні візерунки

Виріжте з міцного паперу потрібні вам фігурки, накладіть їх на шкарлупу та міцно затягніть марлею. Зваріть у відварі.

Смужки

Туго обв'яжіть яйця нитками та відваріть. Якщо обрати нитки, які пускають колір, то на яйцях вийдуть кольорові розводи.

Орнамент з листя

Накладіть змочені водою листочки на шкарлупу. Туго обгорніть марлею та зваріть у відварі.

Натуральні барвники для фарбування яєць

Як фарбувати яйця з натуральними барвниками:

Подрібніть відповідні ягоди або овочі. Покладіть в каструлю і залийте водою у співвідношенні 1:2. Якщо у вас сухі сипучі барвники (приміром, куркума), то додайте у співвідношенні 1-2 столові ложки на склянку води. Яйця попередньо вимийте. Потім покладіть у воду, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть так ще хвилин 20-30. Вийміть яйця з води та дайте їм охолонути. Після цього натріть їх олією.

Колір залежить від концентрації барвника!

Для червоного або бордового кольору використовуйте чорну смородину, гранатовий сік.

або кольору використовуйте чорну смородину, гранатовий сік. Для рожевого кольору використовуйте червоне вино, лушпиння червоної цибулі, малину, журавлиновий сік.

кольору використовуйте червоне вино, лушпиння червоної цибулі, малину, журавлиновий сік. Для жовтого кольору використовуйте куркуму, шафран, моркву, шкірку цитрусових.

кольору використовуйте куркуму, шафран, моркву, шкірку цитрусових. Для коричневого кольору використовуйте мелену каву.

кольору використовуйте мелену каву. Для фіолетового або синього кольору використовуйте сік чорного винограду.

або кольору використовуйте сік чорного винограду. Для зеленого кольору використовуйте листя шпинату, кропиви чи примули.

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