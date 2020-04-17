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Як пофарбувати яйця у цибулинні чи інших продуктах: покрокова інструкція

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Як пофарбувати яйця вдома - фото 1
Як пофарбувати яйця вдома

Фарбування яєць – невіддільна традиція напередодні Великодня. Читайте далі та дізнайтеся, як правильно фарбувати яйця в домашніх умовах за допомогою натуральних барвників з різних продуктів.

На пасхальні свята заведено фарбувати яйця та прикрашати їх у найрізноманітніші способи. Є чотири види великодніх яєць: крашанки, дряпанки, писанки, крапанки. Далі ми розповідаємо саме про крашанки – від слова "красити", тобто фарбувати.

І ще: Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах

Як пофарбувати яйця цибулинням: інструкція

Багато господинь люблять фарбувати яйця у відварі цибулевого лушпиння так, як робили їхні матері та бабусі:

  1. Візьміть сирі яйця.
  2. Їх потрібно помістити у каструлю з водою.
  3. Додайте цибулинного лушпиння.
  4. Варіть так 15-20 хвилин.
  5. Яйця готові тоді, коли наберуть потрібного вам кольору.

Якщо ви обереже лушпиння червоної цибулі, то яйця стануть рожевого кольору.

Як пофарбувати яйця у цибулинні чи інших продуктах: покрокова інструкція - фото 398712

Як фарбувати яйця з візерунком

  • У цяточку

Мокрі яйця обваляйте в рисі або іншій крупі схожого розміру. Загорніть у марлю та зваріть у відварі, який ви приготували для відвару.

  • Фігурні візерунки

Виріжте з міцного паперу потрібні вам фігурки, накладіть їх на шкарлупу та міцно затягніть марлею. Зваріть у відварі.

  • Смужки

Туго обв'яжіть яйця нитками та відваріть. Якщо обрати нитки, які пускають колір, то на яйцях вийдуть кольорові розводи.

  • Орнамент з листя

Накладіть змочені водою листочки на шкарлупу. Туго обгорніть марлею та зваріть у відварі.

Як пофарбувати яйця у цибулинні чи інших продуктах: покрокова інструкція - фото 398710

Натуральні барвники для фарбування яєць

Як фарбувати яйця з натуральними барвниками:

  1. Подрібніть відповідні ягоди або овочі.
  2. Покладіть в каструлю і залийте водою у співвідношенні 1:2. Якщо у вас сухі сипучі барвники (приміром, куркума), то додайте у співвідношенні 1-2 столові ложки на склянку води.
  3. Яйця попередньо вимийте. Потім покладіть у воду, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть так ще хвилин 20-30.
  4. Вийміть яйця з води та дайте їм охолонути. Після цього натріть їх олією.

Колір залежить від концентрації барвника!

  • Для червоного або бордового кольору використовуйте чорну смородину, гранатовий сік.
  • Для рожевого кольору використовуйте червоне вино, лушпиння червоної цибулі, малину, журавлиновий сік.
  • Для жовтого кольору використовуйте куркуму, шафран, моркву, шкірку цитрусових.
  • Для коричневого кольору використовуйте мелену каву.
  • Для фіолетового або синього кольору використовуйте сік чорного винограду.
  • Для зеленого кольору використовуйте листя шпинату, кропиви чи примули.

Як пофарбувати яйця у цибулинні чи інших продуктах: покрокова інструкція - фото 398698

До теми: Паска КРАФФІН: покрокові рецепти, як спекти повітряну паску вдома

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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