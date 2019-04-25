На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
- 11
Великдень – велике радісне та світле свято. Християни дарують один одному крашанки, які символізують нове життя, добро й благодать. Зі звичайного яйця можна створити цілий шедевр. Читайте далі, щоб дізнатися, як зробити гарні великодні яйця своїми руками.
Зараз мистецтво розписувати яйця відроджується, відновлюється забута техніка, з'являються нові майстри. Особливо це актуально на Великдень, адже саме на пасхальні свята заведено фарбувати яйця різними кольорами та прикрашати їх у найрізноманітніші способи. Ми підготували для вас цікаву підбірку різних варіантів фарбування та оздоблення писанок.
І ще: Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2019 своїми словами
Цікаво, що є чотири види великодніх яєць: крашанки, дряпанки, писанки, крапанки.
Як зробити крашанки в домашніх умовах
Крашанки – від слова красити, фарбувати. А от надати яйцям особливого кольору можна по-різному.
Одні господині варять яйця на круто, а потім на 10-15 хвилин занурюють у розчин теплої води з харчовим барвником, який можна купити в магазині.
Як малювати писанки воском
Крапанки – від українського слова "крапає", тобто покривати краплями.
Спочатку яйце фарбують одним кольором. Потім, коли воно висохне й остигне, на нього наносять краплі гарячого воску. Як тільки віск охолоне, яйце кладуть в розчин іншого кольору. Після висихання фарби яйце опускають в гарячу воду. Віск тане, і виходить дуже гарне яйце. Віск можна акуратно зіскоблити.
Дряпанки – від слова "дряпати", шкребти. Для дряпанок краще брати яйця коричневого відтінку. Шкаралупа таких яєць міцніша, ніж у білих.
Спочатку яйця варять, потім фарбують в який-небудь колір, потім сушать. Візерунок наносять на шкаралупу гострим предметом – ножем, шилом, ножицями, товстою голкою. Але перш, ніж видряпати візерунок, його необхідно нанести на яйце олівцем. Під час роботи яйце тримають в лівій руці, а гострий предмет – у правій. Ажурний малюнок на дряпанках добре виглядає на коричневій чи іншій темній фарбі.
Як розмалювати писанки своїми руками
Писанки – це майстерно розписані пасхальні яйця. Українські писанки – справжні витвори народної творчості.
Для малюнка писанки використовують елементи рослинного і тваринного світу, геометричні фігури. У кожній області України є свій характерний орнамент і колір. У Прикарпатті яйця фарбували в жовтий, червоний і чорний кольори, на Чернігівщині – в червоний, чорний і білий, на Полтавщині – в жовтий, світло-зелений, білий.
Писанку не малювали чи розписували, а писали на сирому курячому яйці. Будь-яка лінія на писанці – дуга. Дуги утворюють круги й овали, перехрещуючись, ділять поверхню яйця на поля, ім'я яким – хрестинна сорочка писанки.
Фарбувати писанки належало з першим ударом дзвону. Спершу яйце занурюють в жовту фарбу – "яблуньку", і тримали в ній протягом трьох "Отченаш". Кожен колір візерунка захищався воском. До кінця роботи яйця перетворювалися в чорні похмурі колобки. Їх опускали в гарячу воду або підносили до вогню. Віск плавився, і народжувалася писанка, як народжується сонечко з чорноти ночі.
Щоб писанка сяяла, її змащували жиром. Клали віночком навколо паски – для Бога, на блюдо із зерном – для людей, а крашанки на пророслому вівсі – для батьків. І три свічки горіли на честь Отця і Сина і Духа Святого.
Як зробити писанку з бісеру
Обклеювання яєць бісером – це найпростіший і зрозумілий спосіб, у порівнянні з обплетенням. Робота з бісером дуже копітка і вимагає достатньої кількості часу.
Вам знадобиться: варені яйця круто, бісер, клей ПВА, зубочистки, харчовий барвник, сухі серветки, простий олівець, тонка волосінь або капронові нитки. Отже:
- Занурте гарячі варені яйця в харчовий барвник.
- Покрутіть яйця в барвники, щоб вони рівномірно забарвилися з усіх боків.
- Викладіть яйця на суху серветку і дочекайтеся, поки вони висохнуть.
- Нанесіть на поверхню шкаралупи простим олівцем малюнок або візерунок (за бажанням).
- Нанесіть смужкою трохи клею ПВА і за допомогою зубочистки приклейте бісеринки.
Виконайте 1-3 пункти, зазначені у попередньому способі, або візьміть пластмасове яйце.
Нанизати на тонку волосінь бісер в один ряд.
Змастіть яйце клеєм ПВА.
Добре прикріпіть кінець бісерної нитки. Починати роботу можна з торця або з середини яйця.
Почніть накручувати на яйце бісерну нитку.
До кінців, де звужується яйце, приклейте поодинокі бісеринки за допомогою зубочистки.
Для обплетення яєць бісером вам знадобиться: сирі яйця, бісер і намистини, клей ПВА, голки для насадки та збору бісеру в візерунок, тонка волосінь або капронові нитки, газета або серветки. Отже:
- Візьміть яйця і зробіть маленькі дірочки в торцях.
- Видаліть вміст яйця зі шкаралупи.
- Зміцніть шкаралупу шматочками газети або серветок в техніці пап'є-маше.
- Виберіть техніку плетіння і приступайте до роботи.
Орнаменти і візерунки для писанок: що означають ці малюнки
На Великдень заведено фарбувати яйця різними кольорами, але серед різнобарвних яєць центральне місце належить яскравим червоним яйцям. Історія зберегла нам таку оповідку. Після воскресіння Ісуса Христа учні його і послідовники розійшлися по різних країнах, всюди сповіщаючи радісну звістку про те, що більше не треба боятися смерті. Її переміг Христос, Спаситель світу. Він воскрес Сам і воскресить кожного, хто повірить Йому і буде любити людей також, як любив Він. Марія Магдалина насмілилася прийти з цією звісткою до самого римського імператора Тиберія. Оскільки до імператора не заведено було приходити без подарунків, а Марія нічого не мала, вона прийшла з простим курячим яйцем. Звичайно, вибрала вона яйце зі змістом. Яйце завжди було символом життя: у міцній шкаралупі знаходиться приховане від очей життя, яке у свій час вирветься з вапняного полону у вигляді маленького жовтого курчати. Але коли Марія стала говорити Тиберій про те, що Ісус Христос також вирвався зі смертельних оков і воскрес, імператор тільки розсміявся: "Це також неможливо, як твоєму білому яйцю перетворитися на червоне". І не встиг Тиберій закінчити фразу, як яйце в руках Марії Магдалині стало зовсім червоним. Відтоді в пам'ять про цю подію, що символізує нашу віру у Воскреслого Господа, ми й фарбуємо яйця.
Шаблони і схеми писанки у фото
Також можна додати фантазії до прикрашання великодніх яєць. Додайте наліпок на крашанки, зробіть малюнки у техніці пап'є-маше, обгорніть стрічками, зробіть гірлянду тощо. Майструйте настільки креативно, наскільки вам дозволяє ваша уява.
До теми: Вірші на Великдень 2019: найкращі привітання у віршах з Пасхою
-
11:00Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
10:51Зваблива Ратажковскі похизувалась ідеальним тілом
-
10:25Настя Каменських – Обіцяю: кліп нової пісні NK, яка підкорила фанатів
-
09:51Месники: Завершення: сюжет і трейлер фільму
-
09:27Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:51Як одягатися чоловікам на пробіжку навесні: практичні поради
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 25 квітня
-
07:49Honda Civic Type R перетворили на повнорозмірну модель Lego
-
07:00Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день
- 24 квітня
-
22:53iFixit назвали ймовірну причину виходу з ладу дисплеїв смартфонів Samsung Galaxy Fold
-
22:20Популярні та небезпечні: ці секс-пози можуть негативно вплинути на здоров'я чоловіка
-
21:57Науковці назвали ще одну перевагу марихуани, і до чого тут вага?
-
21:30Картинки з Чистим четвергом 2019: листівки і відкритки для вітання
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:22Динамо – Шахтар: рахунок і огляд матчу 24 квітня 2019
-
21:16Xiaomi запатентувала смартфон з "антимонобровою"
-
21:0025 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Після оновлення автомобілі Tesla стали комфортнішими, а також зріс запас ходу
-
20:22Паніка скасовується: чи провокують мобільні телефони появу раку
-
19:49Флагманський смартфон Redmi засвітився у руках глави компанії
-
19:32На що готові піти чоловіки, аби отримати згоду на секс
-
19:15Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і: ностальгійне відео
-
18:52Рейтинг міст, які стрімко набирають популярність серед туристів
-
18:41Привітання з Чистим четвергом 2019: вітання у віршах і прозі українською
-
11:00Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
09:27Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців
-
07:00Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день
- 24 квітня
-
22:20Популярні та небезпечні: ці секс-пози можуть негативно вплинути на здоров'я чоловіка
-
19:15Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і: ностальгійне відео
-
18:00Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!
-
11:05Динамо – Шахтар: де і коли дивитися онлайн матч 24 квітня 2019
-
07:15Прогноз погоди 24 квітня в Україні
- 23 квітня
-
21:2724 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:23Чоловічі імена, які найбільше подобаються жінкам
-
17:42ЦВК опрацювала 100% протоколів: остаточні результати виборів
-
16:46Коли Чистий четвер 2019: дата, якого числа буде свято в Україні
-
15:00Гра престолів 8 сезон 3 серія: дата виходу, тривалість і спойлери епізоду
-
13:30В Україні вперше за 5 місяців зросли ціни на бензин і дизпаливо
-
12:11Погода на Великдень в Україні: прогноз на Пасху від Діденко
-
10:24Популярні пісні: найкраща нова музика тижня
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 23 квітня
- 22 квітня
-
18:11Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Стефані Сеймур (18+)
-
16:00Вибори президента України 2019: найкращі меми про результати 2 туру
-
12:13Сповідь продавця: як нас нахабно дурять у магазинах техніки
-
11:05Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
-
10:15Дружина Зеленського: цікаві факти і фото нової першої леді
-
08:25Гра престолів 8 сезон 2 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
00:50Оксана Муха – переможниця шоу Голос країни 2019: біографія і найкращі виступи