Паска КРАФФІН: покрокові рецепти, як спекти повітряну паску вдома

Паска – це особлива випічка, яку готують на Великдень. Існує багато різновидів та рецептів цієї страви. Підготували для вас перевірені рецепти приготування популярної паски краффін в домашніх умовах. До вашої уваги прості інструкції з фото та відео на Радіо МАКСИМУМ.

Десерт краффін прийшов до нас з Австралії у 2013 році, а зараз його сміливо називають паскою і готують на Великдень. Тепер це один з найпопулярніших видів пасхальної випічки.

І ще: Рецепти оригінальних пасок у фото і відео

Краффін – це гібрид листкового круасана і мафіна. В основі – дріжджове тісто. Випікається з тіста, яке дуже добре розшарувалося, і змащується вершковим маслом. Як прошарок та прикрасу використовують сухофрукти, горіхи, шоколад. Можна також використовувати начинки у вигляді карамелі, ганашу чи кулі.

Краффін паска від Лізи Глинської

Інгредієнти для опари:

300 мл молока (1,2 склянки об'ємом 250 мл)

20 г цукру (1 ст. л.)

5 г сухих дріжджів (або 15 г пресованих)

150 г борошна (1 стакан об'ємом 250 мл)

Інгредієнти для тіста:

опара

100 г яєць (2 шт)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

5 г солі (0,5 ч. л.)

500 г борошна (3 склянки об'ємом 250 мл)

100 г вершкового масла (0,5 пачки, розм'якшеного) – для тіста

100 г вершкового масла (0,5 пачки, розм'якшеного) – для шарів

Рецепт приготування паски краффін від Лізи Глинської:

Приготуємо опару:

З'єднуємо дріжджі з борошном, перемішуємо. Якщо сухі дріжджі, то змішуємо їх з борошном. Якщо пресовані дріжджі, розчиняємо їх в теплому молоці (не вище 40 градусів). У злегка тепле молоко додаємо цукор і борошно з дріжджами. Перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце.

Приготуємо тісто для краффінів:

Змішуємо яйця з цукром, сіллю. Перемішуємо. Додаємо опару. Просіваємо борошно через сито, додаємо розм'якшене вершкове масло. Вимішуємо тісто. Перекладаємо тісто в миску, накриваємо рушником, прибираємо в тепле місце на 1 годину. Поділяємо на 6 рівних частин. Формуємо кульки, накриваємо їх харчовою плівкою. Паралельно проціджуємо родзинки, зливаємо сироп. Розкочуємо тісто в прямокутник, розміром приблизно 30*40 см, товщиною 3 мм. Промащуємо поверхню тесту розм'якшеним вершковим маслом. Випікаємо в формах при температурі 180 градусів, 30-35 хвилин.

Паска краффін з начинкою

Інгредієнти:​​

700 г – борошно пшеничне

14 г – дріжджі (краще для здоби)

220 мл – молоко

160 г – цукор

1 чайна ложка – сіль

2 шт – яйце (цілком)

4 шт – яєчний жовток

80 г – масло вершкове

240 г – масло вершкове (для змащування)

2 ч. л. – мускатний горіх мелений

130 г – журавлина в'ялена

70 г – курага

200 г – родзинки (асорті)

200 г – шоколад молочний (краплі)

16 г – ванільний цукор (або ванілін)

200 г – пелюстки мигдалю

Цукрова пудра – для декору

Рецепт приготування паски краффін з начинкою:

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Дріжджі всипаємо в тепле молоко і додаємо одну чайну ложку цукру. Ретельно перемішуємо та прибираємо в тепле місце. Масло (80 г) розтоплюємо в мікрохвильовці. Яйця (цілі), жовтки 4 шт, цукор, ванільний цукор або ванілін збиваємо в густу кремову піну. Збиваємо на високій швидкості приблизно 8-10 хвилин. Маса повинна бути максимально пишною. Просіваємо борошно. Це обов'язково для збагачення киснем. Додаємо сіль, перемішуємо і робимо поглиблення. У поглиблення вливаємо робочі дріжджі і яєчну суміш. Перемішуємо. Як тільки тісто почне формуватися – вливаємо масло, яке топили раніше. Замішуємо тісто мінімум 15 хвилин. Прибираємо під плівку на годину-півтори в тепле місце без протягів. Поки є час підсмажуємо мигдаль на сухій сковороді. А також подрібнюємо курагу. Робимо 2 миски (курага + журавлина) і асорті з родзинок. Заливаємо холодною водою! Минуло 1-1,5 години. Продовжуємо. Сухофрукти промокаємо кухонним паперовим рушником. Шоколад подрібнюємо так само за розміром. Тісто ділимо на 3 рівні частини. Розкочуємо тонко! Тісто має просвічуватися, але не рватися. Перша начинка (курага + журавлина + мигдаль). Змащуємо розтопленим маслом (240 г). Викладаємо рівномірно начинку і скручуємо рулет. Теж саме робимо з другої начинкою (родзинки світлий + родзинки темний + мигдаль). Не забуваючи змащувати вершковим маслом. 3 краффін: начинка просто з шоколаду. Тепер про скручування. Перед вами рулет, розріжте ножем уздовж (наскрізь). Далі закручуємо рулет. Викладаємо у форму і накриваємо плівкою. Даємо відпочити та підійти ще хвилин на 15-20. Розігріваємо духовку 200 градусів. Випікаємо паски 10 хвилин. Знижуємо температуру до 180 градусів. Потім накриваємо фольгою і ще на 15 хвилин. Знижуємо температуру до 160 градусів. Знімаємо фольгу і ще 10 хвилин. Потім даємо повністю охолонути. Прикрашаємо пудрою і мигдалем.

Паска краффін від Руслана Сєнічкіна

Інгредієнти:​​

3 яйця

350 г борошна

100 г журавлини

100 г родзинок

150 г мигдалю

130 г вершкового масла

30 мл апельсинового соку

80 мл молока

6 г дріжджів

куркума

цукор

Рецепт приготування паски краффін від Сніданок з 1+1:

Робимо опару: в посудині змішуємо тепле молоко, 1 чайна ложка цукру і дріжджі. Добре перемішуємо і ставимо на 25 хв у тепле місце. В іншу посудину розбиваємо 1 яйце та 2 жовтки, додаємо 2,5 ложки цукру. Добре збиваємо. Борошно тричі просіюємо, щоб наситити киснем. У борошно додаємо опару, збиті яйця, розтоплене вершкове масло та апельсиновий сік. Вимішуємо руками. Кладемо тісто в миску і ставимо в тепле місце на 1 годину. Тісто розкочуємо тоненько, як на струдель. Змащуємо розтопленим вершковим маслом. Посипаємо сухофруктами, горіхами та ванільним цукром і куркумою. Загортаємо тісто в рулет. Розрізаємо навпіл, але не до кінця Скручуємо "равлика", перекладаємо у формочку на 20 хвилин. Тісто має піднятися. Паску випікаємо при температурі 200 градусів впродовж 15 хв. Потім зменшуємо температуру до 180 градусів і ще чекаємо 25 хв.

Рецепт краффіна на Великдень

350 г муки

80 мл теплого молока

3 яйця

80 г цукру

6 г сухих дріжджів

щіпка солі

40 г розтопленого вершкового масла і 125 г кімнатної температури

ароматизатор за смаком (апельсиновий сік, лимонна/апельсинова цедра або ванільний цукор)

мускатний горіх

сухофрукти й горіхи за смаком

Фото: Olga Svetikova

Як приготувати своїми руками:

Розведіть дріжджі та 1 ч.л. цукру в молоці, залиште опару на 10 хвилин. Збийте міксером яйця та цукор. Просійте муку, додайте щіпку солі, влийте дріжджову опару та яйця з цукром (крок 1 і 2). Додайте ваш ароматизатор. Наприклад, апельсиновий сік. Добре вимішуйте тісто, поки воно не перестане прилипати до рук. Далі покладіть тісто у миску, змазану вершковим маслом. Накрийте харчовою плівкою та залиште в теплому місці підходити на 40-60 хв. Дістаньте тісто, розділіть на 3 частини, зробивши з них кульки, і залиште відпочити ще на 10 хв, попередньо накривши плівкою. Посипте стіл чи дошку мукою та розкачайте на ньому одну з кульок тіста. Має вийти довгий тонкий пласт, який дещо просвічується. Рівномірно розмажте по пласту тіста частину вершкового масла, посипте мускатним горіхом, викладіть по всій площі попередньо замочені й висушені сухофрукти та горіхи. Далі скатайте пласт тіста у рулет, накрийте плівкою та залиште на декілька хвилин. Розріжте рулет тіста на 2 частини вздовж, але не до кінця. Необхідно залишити кінчик, яким 2 частини рулету будуть з’єднані. Далі зверніть рулет равликом до верху таким чином, щоб усі шари тіста були зовні. Потім акуратно перекладіть у форму з пергаментним папером. Рулет повинен заповнювати трішки менше половини форми. Помістіть в тепле місце на 20 хв, накривши плівкою. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте паску протягом 10 хв. Далі зменшіть температуру до 180 градусів, накрийте форми фольгою та випікайте ще 10 хв. Після цього зніміть фольгу та випікайте ще 15 хв.

Паска краффін без опари і без начинки

Інгредієнти для тіста:​​

Борошно – 370-430 г

Масло вершкове розтоплене – 50 г

Масло вершкове розм'якшене – 100 г

Дріжджі сухі – 5 г (0,5 пакетика / 2 ч. л.)

Цукор – 60 г

Вода тепла – 140 мл

Сіль – 0,5 ч. л.

Для прикраси:

Пудра цукрова – 120 г

Цедра лимона подрібнена – на кінчику ножа

Сік лимона – 5 мл

Вода холодна – 25 мл

Кондитерські цукрові прикраси – 5 г

Рецепт приготування паски краффін без опари і без начинки:

У просіяне борошно всипати цукор, сіль і сухі швидкодійні дріжджі. Перемішаємо. До сухих компонентів додамо розтоплене масло і теплу воду. Почнемо вимішувати тісто спочатку силіконовою лопаткою, потім руками на столі. Вимішувати тісто потрібно не менше 15 хвилин, щоб воно стало гладким. При необхідності підсипати на стіл борошно, але не все відразу. Після того, як тісто замісити, формуємо кулю, кладемо в змащену маслом тарілку. Ми залишаємо на 1 годину, укривши харчовою плівкою. Ділимо тісто на 6 рівних частин, даємо знову відпочити під плівкою 15 хвилин. Кожну частину розгортаємо качалкою (можна спеціальною машинкою) в тонку і довгу заготовку, яку рясно промаслюється м'яким вершковим маслом. Пласт скручуємо в рулет. Ми залишаємо під харчовою плівкою приблизно на 15 хвилин, потім розрізаємо уздовж, натискаючи на ніж, щоб не сильно пошкодити шари. Скручуємо кожну частину у формі квітки, укладаємо в форми для мафінів. Ставимо краффіни в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 20-25 хвилин, в режимі конвекції (якщо конвекції немає, спочатку накрийте форму фольгою, а за 10 хвилин до готовності відкрийте). Остуджуємо готові краффіни. Для глазурі: в цукрову пудру додаємо лимонний сік, цедру лимона, холодну воду. Перемішуємо. Поливаємо дріжджові булочки цукровою глазур'ю, присипаємо кондитерськими прикрасами.

Це смачно: Сирна паска від Тіни Кароль