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Коронавірус Карантин

Кішка на табуретці стала зіркою мережі: фотофакт

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Турбота про кішку - фото 1
Турбота про кішку

Коти не дарма улюбленці інтернету, адже їхня поведінка та чарівний вигляд мало кого залишає байдужим. Головний герой цього кадру також вкрав серденька багатьох користувачів, але не без допомоги господаря.

На платформі Reddit користувач з ніком em-to-the-jay поділився фото домашнього улюбленця своєї бабусі, яке стрімко підкорює тренди. За 9 годин допис переглянули понад 55 тисяч осіб, а ще майже 300 залишили коментарі.

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"Моя бабуся написала мені: Тато дав їй табуретку, щоб вона могла дивитись у вікно", – відзначив автор під кадром, на якому справді пухнастий кіт стоїть на крихітному кріслі та насолоджується видом на вулицю. Здається, саме так виглядає карантин, коли про тебе турбуються.

My nana texted me and said "Papa gave her a stool so she could look out the window." from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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