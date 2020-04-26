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Коронавірус Карантин

Сумний бульдог на карантині став зіркою мережі

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Дуже сумний бульдог став символом карантину у Twitter - фото 1
Дуже сумний бульдог став символом карантину у Twitter

Засмучений собака на прізвисько Біг Поппа ледь не став символом карантину, адже його фото викликало справжній шквал коментарів в інтернеті. Всі ми сьогодні почуваємось, як цей бульдог.

Самотній пес Біг Поппа сидів на балконі, коли його власниця Рашида Елліс вирішила зробити фото цієї епічної ситуації. Але дівчина й не здогадувалось, що воно принесе славу бульдогу та викличе таку хвилю розуміння в соцмережі Twitter.

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Рашида розповіла, що самоізоляція не надто подобається улюбленцю, адже він став більше спати та виходити на балкон, аби подивитись на світ.

"Пес не такий веселий і щасливий, як зазвичай. Схоже, він втомився від того, що лише я граюсь з ним. Улюблене заняття Поппи - гратись з сусідськими дітьми", – поділилась Елліс. І за кілька днів кадр з бульдогом зібрав понад 800 тисяч вподобань і більше як 93 тисячі ретвітів, адже зараз люди добре розуміють, що ж відчуває цей домашній улюбленець.

А ось бонус у вигляді відео:

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Джерело: buzzfeednews
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