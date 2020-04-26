Сумний бульдог на карантині став зіркою мережі

Засмучений собака на прізвисько Біг Поппа ледь не став символом карантину, адже його фото викликало справжній шквал коментарів в інтернеті. Всі ми сьогодні почуваємось, як цей бульдог.

Самотній пес Біг Поппа сидів на балконі, коли його власниця Рашида Елліс вирішила зробити фото цієї епічної ситуації. Але дівчина й не здогадувалось, що воно принесе славу бульдогу та викличе таку хвилю розуміння в соцмережі Twitter.

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Рашида розповіла, що самоізоляція не надто подобається улюбленцю, адже він став більше спати та виходити на балкон, аби подивитись на світ.

"Пес не такий веселий і щасливий, як зазвичай. Схоже, він втомився від того, що лише я граюсь з ним. Улюблене заняття Поппи - гратись з сусідськими дітьми", – поділилась Елліс. І за кілька днів кадр з бульдогом зібрав понад 800 тисяч вподобань і більше як 93 тисячі ретвітів, адже зараз люди добре розуміють, що ж відчуває цей домашній улюбленець.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI — Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020

А ось бонус у вигляді відео:

Big Poppa Update: Takes a walk and immediately back to the patio to see if he can find a friend. This is his quarantine routine pic.twitter.com/KD4lqmExg7 — Rae Elle (@RaeElle) April 25, 2020

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