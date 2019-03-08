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Як почистити авокадо за лічені секунди: відеоінструкція
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Авокадо – надзвичайно популярний і дуже смачний фрукт. Тому, якщо вам таки вдасться знайти спілий авокадо, ані на мить не вагайтеся та рятуйте його. Ми ж розповімо, як почистити цей божественний фрукт, щоб приготувати з нього улюблені страви.
Авокадо використовується в багатьох стравах. Він може бути як основою, так і оздобою. Втім, кожен із тих, хто ласував цим фруктом, знає, що чистити його не так уже й просто.
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Користувач Reddit'у вирішив наочно показати, як почистити авокадо та швидко подати його до столу. Збережіть собі, щоби не загубити.
Вам знадобляться: ніж, ложка, тарілка.
Розріжте авокадо поперек і розкрийте його, щоб у вас у руках опинилися дві рівні частини. Потім вдарте ножем по кісточці, щоб лезо в ній застрягло, і витягніть її. Наріжте м'якуш авокадо перпендикулярними лініями та ложкою відокремте його від шкірки.
Нагадаємо, що шкірка авокадо доволі м'яка, тому не варто докладати особливих зусиль. До слова, щоб фрукт не почорнів, використайте сік лимона.
Смачного!
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