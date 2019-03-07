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Ось коли потрібно вживати білкову їжу, щоб наростити м'язи
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У Нідерландах група вчених під керівництвом доктора Тіма Снейдерса проаналізувала дані низки досліджень та зробила висновок, що вживання білка перед сном особливо важливе для збільшення м'язової маси.
Учені заявили про те, що білок перед сном – це "ефективна стратегія для підвищення швидкості синтезу м'язового білка під час сну". Вживання білка перед сном, як випливає з їхнього звіту, не викликає приріст жиру, прискорює обмін речовин, не шкодить якості сну та допомагає ефективніше нарощувати м'язову масу на тренуваннях.
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"Білок необхідний для збільшення м'язової маси, а сон відіграє додаткову і не менш важливу роль в цьому процесі", – зазначив Тім Снейдерс.
За словами експерта, фахівці визначили достатню кількість білка, яку корисно їсти на ніч, – це 60 грамів. Такий обсяг білка робить доступними для росту м'язів під час сну оптимальні рівні амінокислот. Білок не викличе посилення апетиту на наступний день, а також не вплине на загальне споживання калорій.
Дослідники проводили 12-тижневий експеримент за участю 44 чоловіків. Всі вони вживали перед сном протеїнові коктейлі: половина пила напій з додаванням невеликої дози вуглеводів, а половина – "чистий". У результаті м'язи збільшилися в розмірі у всіх чоловіків.
Таким чином, резюмували дослідники, білок перед сном дійсно є хорошим способом швидко наростити м'язову масу.
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