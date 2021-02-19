Як почати ранок, щоб допомогти мозку прокинутися швидше

Як прокидатися правильно, щоб мозок почав максимально функціонувати з самого ранку, розберемо докладно нижче.

Пийте воду

Замість горня кави зранку спробуйте випивати натще склянку води. Холодна рідина змушує організм витрачати додаткову енергію на всмоктування її в шлунку, тому краще пити воду теплою або кімнатної температури. Так ви запустите процеси очищення і стимуляції кровоносної системи і прискорите метаболізм.

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Читайте книги вголос протягом 10 хвилин

Це ранкове тренування дозволить збільшити швидкість слуху, сприйняття і відтворення інформації. Особливо буде корисно читання тим, хто мало спілкується з людьми, тому під час читання намагайтеся уявити, що робите це для когось.

Зробіть зарядку

Не має значення, буде це кардіо, розтяжка або силове навантаження. Чудово підійдуть відеотренування з короткими домашніми вправами. Зарядка допомагає організму підбадьоритися і виробити серотонін, який підвищує настрій. Якщо складно себе змусити виконувати хоч якісь активні вправи, почніть день з планки.

Дотримуйтеся режиму

Відсутність будь-якого режиму веде до зниження інтелекту. Мозок не вічний двигун, який може безперебійно працювати. Нашому мозку потрібен регулярний відпочинок в певний час для того, щоб він міг повноцінно функціонувати. Найкраще лягати до 12 години ночі і прокидатися в один і той самий час.

Добре поснідайте

Повільні вуглеводи і білок – основні джерела енергії. Можна вживати їх окремо або приготувати корисний сніданок з поєднанням обох. Вуглеводи будуть перероблені організмом в глюкозу, яка зарядить енергією, а білки сповільнять швидкість її вивільнення.

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