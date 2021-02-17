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Що обов'язково робити перед кожною пробіжкою

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Що потрібно зробити перед пробіжкою - фото 1
Що потрібно зробити перед пробіжкою

Ні для кого не секрет, що активний спосіб життя дозволяє покращити здоров'я та фігуру. Тому чимало людей обирають пробіжки замість походів у спортзал. Але навіть така хороша звичка потребує певної підготовки.

Ранкова або вечірня пробіжка - прекрасний спосіб підтримувати форму та продовжити тривалість життя. Але далеко не всі розуміють, що просто прокинути на світанку та гайнути бігати парком, не така хороша ідея.

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Річ у тому, що чимало шанувальників бігу ігнорують дуже важливим момент, а саме підготовку до такої фізичної активності.

Що обов'язково робити перед кожною пробіжкою - фото 448166

Хірург-ортопед та спортивний лікар Медшколи при Єльському університеті Елізабет Гарднер наголосила, що перед кожної пробіжкою потрібно обов'язково робити розтяжку. Це дозволить підготуватись м'язам до майбутніх навантажень. А от різкий перехід від сидячого положення до бігу може завершитись травматично. До того ж, розтягування допомагає м'язам краще витримувати стрес, який виникає під час пробіжок.

За словами експерта, перед кожним запланованим бігом варто виділяти час на розминку, тоді і активність буде вдаватись легше і зменшаться шанси на травми.

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Джерело: medikforum
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