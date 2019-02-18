Як почати правильно харчуватися: 7 простих кроків

Колись Гіппократ казав: "Ми те, що ми їмо", і з цими словами складно не погодитися. Втім, сучасний ритм життя стоїть на заваді нашим прагненням харчуватися лише корисною їжею. Але у нас для вас є кілька корисних порад, які допоможуть покращити ваші "харчові справи".

Ці сім порад допоможуть вам стати на шлях правильного харчування. Дотримуйтесь їх щодня, щоб досягти бажаних результатів.

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Турбуйтесь про кишківник

У кишківнику, як відомо, містяться бактерії, які відповідають за роботу організму.

Багато людей страждають від розладів шлунково-кишкового тракту. Щоб уникнути порушення функцій травлення, слід пам'ятати про такі речі, як пребіотики та пробіотики, – наголошує дієтолог Ніколь Ланд.

Не обов'язково йти до аптеки. Просто додайте до свого раціону йогурти, кефір, квашену капусту.

Не відмовляйтесь від кисломолочних продуктів

Викидаємо шкідливу їжу

Частенько ми тягнемося до шкідливої їжі в ті моменти, коли нам нічим себе зайняти. До прикладу, під час перегляду нудного фільму ми "топчемо" пачку чіпсів або інших "смаколиків". Такі продукти містять шалену кількість цукру, жирів і натрію, що негативно впливає на наше здоров'я. Спробуйте замінити ці перекуси на корисні: горіхи та насіння, а також сухофрукти. Втім, не забувайте, що усього цього їсти у великих кількостях не варто!

Пийте більше води!

Зізнайтесь, що ви теж п'єте недостатньо води. Це одна з найпоширеніших помилок тих, хто прагне повністю перейти на здорове харчування.

Вода бере участь у багатьох процесах організму, допомагає підтримувати гнучкість суглобів і виводить токсини. Коли в організмі недостатньо рідини, він починає давати збої. У нас стає менше сил. Будь-які фізичні вправи даються важче, що негативно позначається на роботі серця, – наголошує Ланд.

Пийте якомога більше води

Не відмовляйте собі

Чим більше ви собі забороняєте, тим більшою є ймовірність, що ви почнете тягнутися до шкідливих продуктів. Ви ж доросла людина! Почніть розуміти, що приносить користь вам, а що – ні! Те ж стосується дієт. Чим вони жорсткіші, тим вищі шанси, що ви зірветесь.

Більше зелені в раціоні

Додавайте до улюблених страв зелень, щоб принести ще більше користі вашому організму. Пам'ятайте, що в зелені міститься багато клітковини й антиоксидантів. Найбільш корисними є: кріп, базилік, зелена цибуля, петрушка, фенхель та селера.

Додайте до раціону зелень

Викиньте нарешті ваги!

Цифри на вагах не свідчать про успіх, і про це потрібно пам'ятати. Протягом дня ваша вага буде змінюватися у залежності від рівня рідини в організмі, гормонів та інших показників. Краще зосередьтесь на самопочутті, адже це – найкращий індикатор здоров'я.

Їжте те, що приготували

Як показують дослідження, люди, котрі готують самостійно, споживають менше калорій, аніж ті, хто їсть в закладах харчування. Тому ми наполегливо рекомендуємо харчуватися домашньою їжею. Не полінуйтесь спакувати з собою контейнер їжі на роботу. Не забувайте про те, що лише в домашній їжі можна бути впевненими, адже собі ви точно не захочете завдати шкоди!

Їжте те, що готуєте самі

Бережіть себе та своє здоров'я, а також слухайте Радіо МАКСИМУМ!

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