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Як почати правильно харчуватися: 7 простих кроків
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Колись Гіппократ казав: "Ми те, що ми їмо", і з цими словами складно не погодитися. Втім, сучасний ритм життя стоїть на заваді нашим прагненням харчуватися лише корисною їжею. Але у нас для вас є кілька корисних порад, які допоможуть покращити ваші "харчові справи".
Ці сім порад допоможуть вам стати на шлях правильного харчування. Дотримуйтесь їх щодня, щоб досягти бажаних результатів.
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Турбуйтесь про кишківник
У кишківнику, як відомо, містяться бактерії, які відповідають за роботу організму.
Багато людей страждають від розладів шлунково-кишкового тракту. Щоб уникнути порушення функцій травлення, слід пам'ятати про такі речі, як пребіотики та пробіотики, – наголошує дієтолог Ніколь Ланд.
Не обов'язково йти до аптеки. Просто додайте до свого раціону йогурти, кефір, квашену капусту.
Викидаємо шкідливу їжу
Частенько ми тягнемося до шкідливої їжі в ті моменти, коли нам нічим себе зайняти. До прикладу, під час перегляду нудного фільму ми "топчемо" пачку чіпсів або інших "смаколиків". Такі продукти містять шалену кількість цукру, жирів і натрію, що негативно впливає на наше здоров'я. Спробуйте замінити ці перекуси на корисні: горіхи та насіння, а також сухофрукти. Втім, не забувайте, що усього цього їсти у великих кількостях не варто!
Пийте більше води!
Зізнайтесь, що ви теж п'єте недостатньо води. Це одна з найпоширеніших помилок тих, хто прагне повністю перейти на здорове харчування.
Вода бере участь у багатьох процесах організму, допомагає підтримувати гнучкість суглобів і виводить токсини. Коли в організмі недостатньо рідини, він починає давати збої. У нас стає менше сил. Будь-які фізичні вправи даються важче, що негативно позначається на роботі серця, – наголошує Ланд.
Не відмовляйте собі
Чим більше ви собі забороняєте, тим більшою є ймовірність, що ви почнете тягнутися до шкідливих продуктів. Ви ж доросла людина! Почніть розуміти, що приносить користь вам, а що – ні! Те ж стосується дієт. Чим вони жорсткіші, тим вищі шанси, що ви зірветесь.
Більше зелені в раціоні
Додавайте до улюблених страв зелень, щоб принести ще більше користі вашому організму. Пам'ятайте, що в зелені міститься багато клітковини й антиоксидантів. Найбільш корисними є: кріп, базилік, зелена цибуля, петрушка, фенхель та селера.
Викиньте нарешті ваги!
Цифри на вагах не свідчать про успіх, і про це потрібно пам'ятати. Протягом дня ваша вага буде змінюватися у залежності від рівня рідини в організмі, гормонів та інших показників. Краще зосередьтесь на самопочутті, адже це – найкращий індикатор здоров'я.
Їжте те, що приготували
Як показують дослідження, люди, котрі готують самостійно, споживають менше калорій, аніж ті, хто їсть в закладах харчування. Тому ми наполегливо рекомендуємо харчуватися домашньою їжею. Не полінуйтесь спакувати з собою контейнер їжі на роботу. Не забувайте про те, що лише в домашній їжі можна бути впевненими, адже собі ви точно не захочете завдати шкоди!
Бережіть себе та своє здоров'я, а також слухайте Радіо МАКСИМУМ!
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