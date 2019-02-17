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Три поради, які допоможуть схуднути без зайвих зусиль

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Як схуднути без шкоди для здоров'я - фото 1
Як схуднути без шкоди для здоров'я

Експерт розповів про найважливіші принципи правильного схуднення без шкоди для здоров'я. Все значно простіше, аніж може здатися!

Англійський учений-фізіолог Кевін Дейтон з Університету Лафборо пояснив, як правильно боротися з зайвими кілограмами, щоб не нашкодити здоров'ю та не повернути втрачену вагу після дієти.

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Контроль калорій

Вираховуйте калорії, щоб схуднути - фото 308303
Вираховуйте калорії, щоб схуднути

Важливо розуміти, щоб контроль кількості калорій є одним із ключових принципів правильного харчування. Адже саме переїдання й призводить до появи зайвої ваги. Не варто забувати, що апетит втамовується не одразу, а організм потребує певного часу, щоб перетравити їжу.

"Короткі періоди випадкового переїдання калорій можуть спровокувати зростання зайвої ваги або ускладнити її втрату. Марно підтримувати дієту весь тиждень, а потім переїдати на вихідних", – пояснює науковець.

Фізичні навантаження

Спорт важливих для схуднення - фото 308304
Спорт важливих для схуднення

Заняття спортом не лише покращують здоров'я, а й сприяють зменшенню відчуття голоду у рази краще, аніж будь-які обмеження у їжі. До того ж, виникає дефіцит калорій, що пришвидшує схуднення.

Відпочинок

Не забувайте розслаблятись - фото 308305
Не забувайте розслаблятись

Постійне життя з контролем калорій та думками про їжу може негативно відбитись ще й на психічному здоров'ї. Тому учений радить не зловживати надто калорійними стравами і не картати себе за них опісля, а змінювати раціон поступово.

"Свідомого контролю за харчуванням і способом життя достатньо для того, щоб протистояти природній схильності організму до набору ваги", – наголосив Кевін Дейтон.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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