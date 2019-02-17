Три поради, які допоможуть схуднути без зайвих зусиль

Як схуднути без шкоди для здоров'я

Експерт розповів про найважливіші принципи правильного схуднення без шкоди для здоров'я. Все значно простіше, аніж може здатися!

Англійський учений-фізіолог Кевін Дейтон з Університету Лафборо пояснив, як правильно боротися з зайвими кілограмами, щоб не нашкодити здоров'ю та не повернути втрачену вагу після дієти.

І ще: Чому яблука корисні для здоров'я: відповідь медиків

Контроль калорій

Вираховуйте калорії, щоб схуднути

Важливо розуміти, щоб контроль кількості калорій є одним із ключових принципів правильного харчування. Адже саме переїдання й призводить до появи зайвої ваги. Не варто забувати, що апетит втамовується не одразу, а організм потребує певного часу, щоб перетравити їжу.

"Короткі періоди випадкового переїдання калорій можуть спровокувати зростання зайвої ваги або ускладнити її втрату. Марно підтримувати дієту весь тиждень, а потім переїдати на вихідних", – пояснює науковець.

Фізичні навантаження

Спорт важливих для схуднення

Заняття спортом не лише покращують здоров'я, а й сприяють зменшенню відчуття голоду у рази краще, аніж будь-які обмеження у їжі. До того ж, виникає дефіцит калорій, що пришвидшує схуднення.

Відпочинок

Не забувайте розслаблятись

Постійне життя з контролем калорій та думками про їжу може негативно відбитись ще й на психічному здоров'ї. Тому учений радить не зловживати надто калорійними стравами і не картати себе за них опісля, а змінювати раціон поступово.

"Свідомого контролю за харчуванням і способом життя достатньо для того, щоб протистояти природній схильності організму до набору ваги", – наголосив Кевін Дейтон.

Читайте також: Вчені назвали десерт, який підвищує роботу мозку