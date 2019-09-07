Як побороти страх авіаперельотів: дієві поради

Фахівці спробували розібратися в тому, чим же є аерофобія. Крім того, вони дали кілька порад всім, хто панічно боїться літати. Зберігайте собі, якщо ви досі панічно боїтесь подорожувати літаком.

За їх словами, у тих, хто страждає від цієї фобії, сам політ або навіть одна думка про нього викликають видимі фізичні реакції. Їх симптоми найчастіше охоплюють прискорене серцебиття, судоми, істерику, плач, нудоту та підвищене потовиділення.

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За словами експертів, науці відомо кілька причин виникнення аерофобії. І щоб подолати страх, людині необхідно зрозуміти, яка з них впливає на стан найбільше.

Дослідження показують, що до фобії часто призводять інші психологічні стани, які буцімто імітуються при польотах на літаку. До них належать акрофобія (боязнь висоти), агорафобія (страх громадських місць), клаустрофобія (страх замкнутого простору) і енохлофобія (боязнь натовпу в незнайомому середовищі). Всі перераховані симптоми можуть викликати серйозні напади паніки і тим самим автоматично викликати аерофобію. Існують й інші причини її причини, наприклад, будь-які травмуючі події або невдалий досвід попередніх подорожей повітрям.

Фахівці в один голос заявляють: щоб подолати страх, необхідна допомога кваліфікованого фахівця і психолога, які можуть застосовувати різні методи лікування. Найпоширенішим і ефективним способом подолання страху є контрольована експозиція. Це коли кваліфікований терапевт консультує, підтримує і надає будь-яку іншу допомогу під час імітації всіх етапів перельоту. Метод дозволяє легко виявити причини паніки і основного страху, що викликає її.

Аерофобію надзвичайно складно побороти самостійно

Інший спосіб – гіпнотерапія, яка об'єднує в собі гіпноз, медитацію і особливу техніку дихання. Правда, метод буде успішним лише тоді, коли його застосовує професіонал. Якщо авіофобія виникає тільки коли людина перебуває вже в салоні літака, то найкращим рішенням може бути застосування сучасних технологій. До них, наприклад, належать спеціальні мобільні додатки, які допомагають тримати під контролем всі реакції організму в кожному кроці подорожі. Програми враховують час польоту, погоду і безліч інших чинників. Такий постійний супутник стане в пригоді також, коли літак стикається з турбулентністю.

Ще один спосіб позбутися від аерофобії – замовити приватний переліт. Це найкращий варіант у випадку, коли боязнь пов'язана з проблемами, які виникають тільки під час перельотів на лайнерах з великою кількістю людей. Мінус у такого способу боротьби з аерофобією всього один: його ціна.

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