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Серіал Кріпосна

Названо ТОП-3 найкомфортніших міст для життя

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Найкомфотніші міста для життя - фото 1
Найкомфотніші міста для життя / restbee

Аналітичний підрозділ журналу The Economist Economist Intelligence Unit склав рейтинг найкомфортніших для життя міст світу. Експерти спиралися на показники доступності та якості медицини, освіти і рівень злочинності.

Британський журнал The Economist підготував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу. Цього року Відень набрала 99,1 бала – на 0,7 бала більше, ніж австралійський Мельбурн, який до минулого року сім років поспіль очолював рейтинг, а цьогоріч посів друге місце.

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Третю сходинку посів Сідней, які потіснив японську Осаку. П'яте місце зайняв канадський Калгарі. У ТОП-10 також увійшли Ванкувер, Торонто, Токіо, Копенгаген і Аделаїда.

Відень - фото 352632
Відень
Мельбурн - фото 352631
Мельбурн
Сідней - фото 352630
Сідней

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Джерело: eiu
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