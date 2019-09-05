Названо ТОП-3 найкомфортніших міст для життя

Найкомфотніші міста для життя / restbee

Аналітичний підрозділ журналу The Economist Economist Intelligence Unit склав рейтинг найкомфортніших для життя міст світу. Експерти спиралися на показники доступності та якості медицини, освіти і рівень злочинності.

Британський журнал The Economist підготував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу. Цього року Відень набрала 99,1 бала – на 0,7 бала більше, ніж австралійський Мельбурн, який до минулого року сім років поспіль очолював рейтинг, а цьогоріч посів друге місце.

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Третю сходинку посів Сідней, які потіснив японську Осаку. П'яте місце зайняв канадський Калгарі. У ТОП-10 також увійшли Ванкувер, Торонто, Токіо, Копенгаген і Аделаїда.

Відень

Мельбурн

Сідней

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