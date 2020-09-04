Що буде з організмом, якщо місяць не пити алкоголь

Найчастіше ми випиваємо в компанії або після важкого дня, щоб розслабитися. Що ж станеться з організмом, якщо відмовитися від алкоголю хоча б на 30 днів?

Печінка і шлунок прийдуть в норму

Алкоголь в першу чергу вражає печінку. Це призводить до накопичення жирів, запалення і навіть рубців на самому органі. Захворювання печінки впливають на весь організм. Печінка відновлюється, але це довгий процес, який вимагає повної відмови від алкоголю.

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Покращиться сон

Деякі люди випивають бокал вина перед сном, щоб позбутися безсоння. Насправді алкоголь впливає на якість сну. Людям, які вживають алкоголь систематично, часто сняться кошмари.

Ризик виникнення депресії знизиться

Багато хто помилково вважає, що алкоголь допоможе впоратися з депресією і тривожністю. Полегшення звичайно настане, але тимчасове. Вчені кажуть, що алкоголь тільки погіршує загальний психічний стан.

Вага знизиться

Алкоголь – калорійний продукт. Тут дослідження трохи розходяться. Наприклад, постійне вживання пива призводить до збільшення ваги, а помірне споживання вина, навпаки, до зменшення. Якщо відмовитися від алкоголю зовсім, вага почне поступово знижуватися.

Віддавайте перевагу безалкогольним напоям

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