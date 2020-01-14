У мережі показали реакцію найспокійнішої людини на планеті під час бійки: епічне відео

В інтернеті активно обговорюють короткий ролик, на якому користувачів вразив незворушний вигляд і відсутність будь-якої реакції чоловіка в епіцентрі бійки. Дивіться на відео, як все було.

52-річний Кріс Хілл з Великобританії прославився в інтернеті як "найспокійніша людина на планеті" через короткий ролик, який опублікували в Twitter. Чоловік вечеряв в закусочній "Кебаби Кена" в місті Портсмут, де став свідком жорсткої бійки. Мережу вразив його незворушний вигляд і відсутність будь-якої реакції на стресову ситуацію.

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Так, на відео видно, що між одним з відвідувачів закладу та персоналом відбувся конфлікт, який закінчився бійкою за участю інших відвідувачі кафе. При цьому Хілл, сидячи в навушниках прямо в епіцентрі подій, спокійно продовжує трапезу.

"О боже, він буквально ні на йоту не зрушився, просто їв свою їжу весь цей час", – дивувалися користувачі мережі. За кілька днів ролик набрав майже 20 мільйонів переглядів.

Wow fight In kens kebab pic.twitter.com/WcvGgE2kqY — Beth Deakin (@xbethdeakin) January 11, 2020

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