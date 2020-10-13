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Як пізні пологи впливають на тривалість життя жінки

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Мама і дитина - фото 1
Мама і дитина / bizjournals

Вчені виявили зв'язок між тривалістю життя жінки та її віком при народженні останньої дитини.

Вчені з'ясували, що відбувається з довжиною теломерів у жінок, які народили в пізньому віці. Теломерами називають кінцеві ділянки хромосом. Відомо, що в міру старіння вони коротшають, клітина втрачає здатність до поділу і через деякий час гине.

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Скорочення теломерів вказує на прискорене біологічне старіння. Попередні дослідження показали зв'язок між довжиною теломерів і різними хронічними захворюваннями, такими як діабет другого типу, деякими неврологічними захворюваннями, різними видами раку і серцево-судинними захворюваннями.

У новому дослідженні були проаналізовані дані більше 1200 жінок, які народили одного-двох дітей або використовували оральні контрацептиви. Як виявилося, теломери були довші у жінок, які народили в більш пізньому віці. Результати дослідження опубліковані в журналі Menopause.

Як пізні пологи впливають на тривалість життя жінки - фото 430083

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Джерело: eurekalert
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