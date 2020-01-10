Як після свят відновити режим сну: прості поради

Зимові свята позначають не лише на фігурі, а й на звичайному режимі, тому доволі складно прокидатись вранці. Розповідаємо, як повернутись до ранкових підйомів без стресу.

Свята для багатьох людей перетворюються у доволі нездоровий відпочинок, адже більшає шкідливої їжі, меншає активності, а режим зовсім збивається. Але рано чи пізно доводиться повернутись до роботи. Тому ділимось корисними порадами, як відновити звичайний ритм життя та нормалізувати сон.

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Рухайтесь. Щоб швидше та краще засинати потрібно реально втомитись. І не від сидіння на дивані перед телевізором. Тому збільшіть кількість спорту у житті. Це допоможе і позбутись зайвих кілограмів, і покращити самопочуття, і нормально спати.

Як нормалізувати сон

Правильне освітлення. Медики радять підготувати спальню до сну. Приміром, за півгодини до того, як відправитесь у ліжко, вимкніть світло та не сидіть за гаджетами. Найкраще послухати музику для релаксу або ж почитати книгу. В останньому випадку, все ж краще увімкнути неяскраву лампу.

Достатня тривалість сну. Будь-які пізні посиденьки не допомагають прокидатись дуже рано, тому спробуйте кілька днів лягати до опівночі. Організм пристосується та вранці ви почуватиметесь краще.

Як нормалізувати сон

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