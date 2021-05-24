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Як підводний човен спливає крізь арктичний лід: видовищне відео з різних ракурсів
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Вкрай рідко вдається настільки ретельно і під різними кутами зафіксувати на відео спливання підводного човна крізь арктичний лід. Видовище справді захоплююче і незвичайне!
Так, на кадрах ролика видно, як швидкохідна ударна атомна субмарина "Хартфорд" піднялася на поверхню біля крижаного табору "Сарго", названого на честь першої американської субмарини, яка взимку пройшла через Берингову протоку 56 років тому.
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Все це частина Льодяних навчань (ICEX) 2016 року, набору тренувань, які ВМФ США проводив для наукових досліджень, оцінки і перевірки операційних можливостей в арктичному регіоні.
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