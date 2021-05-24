Подивіться, як не треба розвантажувати розкішні авто: епічне відео

У мережі з'явився ролик, який наочно демонструє, як не треба розвантажувати дорогі автомобілі. В результаті інциденту виявилися пошкодженими відразу три автомобілі: Jaguar F-Type, Chevrolet Silverado і Nissan GT-R.

Хоч і подробиці історії невідомі, але з кадрів відео видно, як чорний кабріолет Jaguar F-type зісковзує з задньої частини автовозу. Ситуація ускладнюється тим, що F-Type розташований на верхньому ярусі причепа, тому він пролетів близько трьох метрів до землі. Видно, як задня частина спортивного автомобіля приймає на себе основний удар, перш ніж передня частина також падає на дорогу.

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Але на цьому усе не закінчилося – після удару родстер котиться назад і врізається в передню частину білого Chevrolet Silverado, який, своєю чергою, стикається з Nissan GT-R позаду нього.

Можна з упевненістю сказати, що ремонт F-Type обійдеться недешево, якщо його дійсно можна відремонтувати. Падіння з причепа, ймовірно, пошкодило або зруйнувало задню частину і різні компоненти підвіски і днища, а також, швидше за все, погнуло всі чотири колеса.

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