Як підвищити працездатність у нічну зміну: знайдено новий спосіб

Для тих, хто хоча б інколи працює у нічну зміну, знайоме відчуття боротьби з сонливістю. Тож читайте далі та дізнавайтеся, що потрібно робити, аби вас не наздоганяв сон під час роботи вночі.

Кава і швидкий сон можуть підвищити працездатність і допомогти не спати під час роботи в нічну або вечірню зміну. Нове дослідження Університету Південної Австралії показало, що така комбінація покращує увагу і зменшує інерцію сну.

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"Багато працівників дрімають в нічну зміну, тому що дуже втомлюються. Але зворотна сторона полягає в тому, що вони можуть відчувати "інерцію сну" – це млявість, яка у вас виникає відразу після пробудження – і це може погіршити їхню працездатність і настрій на термін до години після сну", – зазначили вчені.

Проте експерти також попередили, що велика кількість кави може бути шкідливою для здоров'я, тому нею не варто зловживати.

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