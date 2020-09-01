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Як підвищити працездатність у нічну зміну: знайдено новий спосіб

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Як підвищити працездатність у нічну зміну: знайдено новий спосіб - фото 1

Для тих, хто хоча б інколи працює у нічну зміну, знайоме відчуття боротьби з сонливістю. Тож читайте далі та дізнавайтеся, що потрібно робити, аби вас не наздоганяв сон під час роботи вночі.

Кава і швидкий сон можуть підвищити працездатність і допомогти не спати під час роботи в нічну або вечірню зміну. Нове дослідження Університету Південної Австралії показало, що така комбінація покращує увагу і зменшує інерцію сну.

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"Багато працівників дрімають в нічну зміну, тому що дуже втомлюються. Але зворотна сторона полягає в тому, що вони можуть відчувати "інерцію сну" – це млявість, яка у вас виникає відразу після пробудження – і це може погіршити їхню працездатність і настрій на термін до години після сну", – зазначили вчені.

Проте експерти також попередили, що велика кількість кави може бути шкідливою для здоров'я, тому нею не варто зловживати.

Як підвищити працездатність у нічну зміну: знайдено новий спосіб - фото 423025

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Джерело: medicalxpress
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