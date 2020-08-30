Ідеальний бос: названо найкращих керівників серед знаків Зодіаку

Деякі люди значно краще за інших уміють використовувати владу, а також здатні покращити роботу у будь-якому колективі. Астрологи назвали ТОП-3 знаки Зодіаку, які є найкращими керівниками.

Овен. На першому місці у рейтингу представники цього знаку Зодіаку опинились не просто так. Хоч вони й вогняні особистості, але дуже відповідальні та впевнені у собі, тому легко досягають бажаного. Хоч вони бувають надто педантичними та суворими, але справедливі і не соромляться хвалити інших.

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Діва. На другій позиції у рейтингу Діви розмістились тому, що вони ніколи не приймають рішення поспіхом. Їм подобається добре обдумати кожен хід, не піддаючись емоціям. Тому команда досягає результатів під керівництвом цього знаку Зодіаку і без зайвих нервів та рухів.

Стрілець. Ось хто замикає трійку лідерів, адже постійно шукає нові можливості, креативні ідеї та найкращі рішення. Хоч вони й дуже вимогливі керівники, але лише тому, що хочуть максимально добре реалізувати амбіції всіх. Чесність та доброзичливість також не зайві в колективі.

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