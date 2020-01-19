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Як підтримувати у нормі психічне здоров'я на роботі

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Як позбутись стресу на роботі - фото 1
Як позбутись стресу на роботі

Часто люди відчувають надмірний стрес на робочому місці, що призводить до проблем зі здоров'ям. Тому науковці розповіли, як підтримувати емоційний стан у нормі під час робочого процесу.

Індійські психологи поділились кількома дієвими порадами, як підтримувати психічне здоров'я у нормі на роботі. Учені пояснюють, що є чимало факторів, які впливають на здоров'я, і робота серед них. Частенько, саме вона призводить до збільшення ризиків появи тривожності та депресії. Тому потрібно компенсувати цей неприємний вплив.

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Однією з порад є розмови з близькими та колегами, яким ви довіряєте. Зізнання у тому, що вас щось хвилює, не є чимось, чого варто соромитись. Хороші стосунки на роботі і вдома є запорукою здорової атмосфери.

Ще однією порадою фахівців є регулярні фізичні навантаження. Звісно ж, не на роботі. Але щонайменше 30 хвилин спорту допомагають не лише покращити форму, а й позитивно впливають на сон, рівень зосередженості та загальне самопочуття.

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Також медики не радять забувати про раціон, адже корисні продукти допомагають не лише позбутись зайвої ваги, а й підтримати психічне здоров'я. Найкращим варіантом вважається домашня їжа, яку можна взяти на роботу. А от гарним перекусом будуть фрукти та горіхи, які покращують роботу мозку та настрій.

Не варто нехтувати і вихідними. Зрозумійте, що це ваш шанс відпочити та набратись сил та енергії на весь тиждень. Тому плануйте вікенд, робіть його активним та веселим: це може бути і виїзд за місто, і приємний час за книжкою чи у колі близьких.

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Джерело: newsyou.info
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