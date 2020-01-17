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Науковці назвали несподівану корисну властивість безробіття

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Рівень зайнятості населення впливає на захворюваність на грип - фото 1
Рівень зайнятості населення впливає на захворюваність на грип

Дослідження показало дивовижний зв'язок між міцністю економіки держави і важкістю епідемії грипу. Так, збільшення показників зайнятості на кожен 1% пов'язане зі зростанням візитів до лікарів пацієнтів з грипом на 19%.

Країни зі стійкою економікою на зразок США значно гірше справляються з епідеміями грипу, як стверджують вчені з Ball State University в Індіані.

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Аналіз великого обсягу інформації показав, що якщо показники зайнятості населення збільшуються хоча б на 1%, то число візитів до лікарів у зв'язку з симптомами грипу серед населення зростає на цілі 19%.

Зростання зайнятості призводить до того, що значно більша кількість людей відправляються на роботу, а це може збільшити розповсюдженість грипу серед населення. Коли ж безробітні сидять вдома, то ймовірність зараження грипом у них значно нижча, що цілком логічно.

Науковці назвали несподівану корисну властивість безробіття - фото 380266

Особливо часто страждають від епідемій грипу працівники торгівлі й органів охорони здоров'я, оскільки вони найчастіше вступають в контакт з величезною кількістю людей. На думку дослідників, моніторинг економічного зростання може бути одним з методів досить точної оцінки майбутніх масштабів епідемії грипу в тій чи іншій країні. Не можна виключити і сумної ролі деяких роботодавців, які спонукають працівників, які не дуже добре себе почувають, все-таки виходити на службу під страхом втратити роботу. Це також призводить до поширення вірусу і зростання числа хворих.

Відзначимо, що в Великобританії і США рівень безробіття стабільність знижується з 2011 року. У 2019 вже 96% дорослого населення цих країн мали роботу. Але бум в економіці може бути негативним фактором для громадської охорони здоров'я. Принаймні про це свідчить дослідження.

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Джерело: Daily Mail
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