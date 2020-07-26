На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
-
- 53
Доглянутий вигляд завжди важливий, але бувають ситуації, коли немає можливості відвідати барбершоп, і тоді доводиться освоювати нові навички самостійно. І якщо твоя стрижка виконана не дуже складно, при наявності бажання і відповідних інструментів цілком реально підстригтися вдома своїми руками.
Ясна річ, ми не розповідатимемо про стрижки різної складності – давай довіримо це професійним барберам. Але кілька простих гайдів, як підстригтися вдома чоловікові, допоможуть тобі зробити базову стрижку за допомогою машинки.
До слова: Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
Якщо ти ніколи не стригся сам і боїшся помилитися у техніці, краще не ризикувати і зв'язатися зі своїм майстром, щоб він в телефонному режимі пояснив, як це зробити правильно і не зіпсувати зачіску.
Підготовка до стрижки
Стрижка машинкою виконується на чисте сухе волосся. Попередньо вимий голову шампунем, висуши волосся рушником або феном і добре розчеши. З охайним волоссям буде легше працювати, і ти відразу будеш бачити результат. Потім підготуй зручне і добре освітлене місце для стрижки. Найкраще робити це у ванній кімнаті, де у тебе буде доступ до води і дзеркала.
Що тобі знадобиться
Перед тим, як постригти волосся в домашніх умовах, обзаведись таким приладдям:
- машинка;
- одноразовий комір або захисна накидка;
- ножиці;
- тонкий гребінець;
- пульверизатор з водою.
Як підстригтися машинкою вдома: техніка стрижки
Приготуй машинку і ножиці для стрижки та почни з підстригання волосся на потилиці і з боків, а потім переходьте до верхньої частини голови. Як саме це зробити – розповідаємо покроково далі.
Стрижка під одну насадку
З цим простим варіантом стрижки впорається навіть новачок. Найкраще коротка зачіска підійде власникам овальної форми обличчя. Виконуй стрижку на сухе вимите волосся.
- Встанови на машинку потрібну насадку – чим довша зачіска, тим більший номер насадки.
- Почни стрижку з потилиці, рухаючись проти росту волосся. Рухай машинку до тім'яної зони, знімаючи довжину безперервними смугами.
- Коли стрижка буде готова, помийте і висушіть голову.
Твоя мета – домогтися однакової довжини на всій голові, без волосків, що стирчать. Якщо після стрижки є необхідність прибрати зайві волоски, акуратно зріж їх за допомогою ножиць.
Стрижка під кілька насадок
Класичний варіант для власників простої і лаконічної стрижки. Для виконання процесу тобі знадобиться дві-три насадки. Які саме – залежить від того, якою буде довжина твоєї зачіски на потилиці, маківці і тім'яній частині голови.
- Добре розчеши волосся і при необхідності злегка зволож його водою (зовсім небагато).
- Підбери насадки з потрібним значенням для потиличної і тім'яної зон.
- Пройдися найбільшою насадкою проти напрямку росту волосся по всій голові, починаючи з області потилиці і просуваючись вище до маківки.
- Зміни насадку відповідно довжині, до якої потрібно вкоротити волосся у потиличній і скроневій зонах. Акуратними плавними рухами оброби ці області.
- Тепер потрібно згладити перехід між ділянками з різною довжиною волосся. Для цього використовуй насадку з проміжним значенням довжини. Наприклад, якщо тім'яну зону ти стриг насадкою 9, а потилицю – насадкою 3, встанови налаштування довжини на значення 6.
- Щоб надати зачісці закінчений вигляд, зроби окантовку – межа уздовж закінчення росту волосся. Зніми з машинки насадку і підрівняй лінію росту волосся на шиї і скронях лезами.
Читайте також: З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
18:46Складання футболок на швидкість: робот обійшов людину кумедній дисципліні
-
18:18Гороскоп на 27 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Науковці зі Швейцарії створили антикоронавірусні джинси
-
17:30Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
-
17:14PornHub і БДСМ: українці виявилися тими ще прихильниками домінування у порно
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:48Медики назвали простий спосіб побороти безсоння
-
16:19Ілон Маск посварився з коханою у Twitter через займенники
-
15:49Американських військових можуть пересадити на електропікапи
-
15:18Тест: оберіть фігуру і визначте свою сильну сторону
-
14:47Відчуй себе марсіанином: реальні фото Марсу перетворили на документальний 4К-фільм
-
14:20Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
-
13:52Пара в ресторані шокувала своїм лайфхаком з масками: відео
-
13:21Модель Келлі Гейл похизувалась фото топлес (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 27 липня – 2 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Рік і Морті: з'явився анонс 5 сезону серіалу (відео)
-
12:00Вихідні у серпні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні на День Незалежності
-
11:56Як доглядати за шкірою обличчя влітку
-
11:22Ведмідь вирішив відпочити у басейні американки (відео)
-
10:50Цей простий продукт допомагає схуднути
-
10:22Поп-зірка Холзі вразила ідеальною фігурою без одягу
-
09:50Дратівливим жінкам порадили пити це щодня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня
-
08:53Помірялись конячками: Porsche 911 Turbo S і McLaren 720S порівняли у дрег-заїзді
-
17:30Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
-
14:20Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 27 липня – 2 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня
-
08:25Погода в Україні 26 липня: прогноз погоди на сьогодні
- 25 липня
-
21:22Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)
-
18:44Кмітливий татусь поділився лайфхаком, завдяки якому його син за рік прочитав 120 книг
-
15:45Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
-
12:11Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 25 липня
-
08:19Погода в Україні 25 липня: прогноз на суботу
- 24 липня
-
21:55Дизайнер створив набір секс-іграшок для літніх людей: без стетоскопа не обійшлося
-
18:4930 улюблених фільмів Крістофера Нолана: рейтинг стрічок від культового режисера
-
16:35Впізнай сідниці Дженніфер Лопес: складний тест для справжніх фанатів
-
14:49Що буде, якщо: люди діляться своїми випадковими відкриттями, які може повторити кожен
-
12:05Ліга непарних шкарпеток: 5 нових українських книг, які вас зацікавлять
-
09:12Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня
-
07:19Погода в Україні 24 липня: у яких областях очікують дощі
- 23 липня
-
21:51Як у порно: жителям Канади радять займатися сексом через стінку (18+)
-
19:25iPhone Photography Awards 2020: найкращі знімки, зроблені на смартфон
-
16:50Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо: перший коментар
-
14:15Спекотні хіти липня: плейлист нової популярної музики
-
12:05Деніел Редкліфф святкує 31-річчя! Вгадай фільм з актором за кадром
-
08:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня
-
07:227 секретів, які дозволять приготувати вам ідеальну каву щоранку