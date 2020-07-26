Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків

Доглянутий вигляд завжди важливий, але бувають ситуації, коли немає можливості відвідати барбершоп, і тоді доводиться освоювати нові навички самостійно. І якщо твоя стрижка виконана не дуже складно, при наявності бажання і відповідних інструментів цілком реально підстригтися вдома своїми руками.

Ясна річ, ми не розповідатимемо про стрижки різної складності – давай довіримо це професійним барберам. Але кілька простих гайдів, як підстригтися вдома чоловікові, допоможуть тобі зробити базову стрижку за допомогою машинки.

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Якщо ти ніколи не стригся сам і боїшся помилитися у техніці, краще не ризикувати і зв'язатися зі своїм майстром, щоб він в телефонному режимі пояснив, як це зробити правильно і не зіпсувати зачіску.

Підготовка до стрижки

Стрижка машинкою виконується на чисте сухе волосся. Попередньо вимий голову шампунем, висуши волосся рушником або феном і добре розчеши. З охайним волоссям буде легше працювати, і ти відразу будеш бачити результат. Потім підготуй зручне і добре освітлене місце для стрижки. Найкраще робити це у ванній кімнаті, де у тебе буде доступ до води і дзеркала.

Що тобі знадобиться

Перед тим, як постригти волосся в домашніх умовах, обзаведись таким приладдям:

машинка;

одноразовий комір або захисна накидка;

ножиці;

тонкий гребінець;

пульверизатор з водою.



Як підстригтися машинкою вдома: техніка стрижки

Приготуй машинку і ножиці для стрижки та почни з підстригання волосся на потилиці і з боків, а потім переходьте до верхньої частини голови. Як саме це зробити – розповідаємо покроково далі.

Стрижка під одну насадку

З цим простим варіантом стрижки впорається навіть новачок. Найкраще коротка зачіска підійде власникам овальної форми обличчя. Виконуй стрижку на сухе вимите волосся.

Встанови на машинку потрібну насадку – чим довша зачіска, тим більший номер насадки. Почни стрижку з потилиці, рухаючись проти росту волосся. Рухай машинку до тім'яної зони, знімаючи довжину безперервними смугами. Коли стрижка буде готова, помийте і висушіть голову.

Твоя мета – домогтися однакової довжини на всій голові, без волосків, що стирчать. Якщо після стрижки є необхідність прибрати зайві волоски, акуратно зріж їх за допомогою ножиць.

Стрижка під кілька насадок

Класичний варіант для власників простої і лаконічної стрижки. Для виконання процесу тобі знадобиться дві-три насадки. Які саме – залежить від того, якою буде довжина твоєї зачіски на потилиці, маківці і тім'яній частині голови.

Добре розчеши волосся і при необхідності злегка зволож його водою (зовсім небагато). Підбери насадки з потрібним значенням для потиличної і тім'яної зон. Пройдися найбільшою насадкою проти напрямку росту волосся по всій голові, починаючи з області потилиці і просуваючись вище до маківки. Зміни насадку відповідно довжині, до якої потрібно вкоротити волосся у потиличній і скроневій зонах. Акуратними плавними рухами оброби ці області. Тепер потрібно згладити перехід між ділянками з різною довжиною волосся. Для цього використовуй насадку з проміжним значенням довжини. Наприклад, якщо тім'яну зону ти стриг насадкою 9, а потилицю – насадкою 3, встанови налаштування довжини на значення 6. Щоб надати зачісці закінчений вигляд, зроби окантовку – межа уздовж закінчення росту волосся. Зніми з машинки насадку і підрівняй лінію росту волосся на шиї і скронях лезами.

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