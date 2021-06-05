Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Як підняти рівень гормонів щастя: прості поради для кожного
-
- 75
У всіх бувають моменти, коли настрій далеко не найкращий, але є легкі способи швидко його покращити. Ловіть 4 поради, які допоможуть впоратись зі смутком.
Психологи розповіли, як змусити організм виробляти більше гормонів радості, передає The Health Site. І для цього не обов'язково йти за чимось солодким чи не дуже корисним. Ось 4 варіанти, як покращити самопочуття і стати щасливішим.
І ще: Ця проста порада дозволить стати щасливішими
- Регулярні фізичні навантаження. Як би це не звучало, але тренування дозволяють звільнити ендорфін, який викликає хороші емоції. До того ж, постійні тренування позитивно позначаються не лише на самооцінці, а й на фігурі. Навіть короткі прогулянки щодня дарують можливість зменшити вплив стресу.
- Хороші вчинки. Старайтесь бути доброзичливими з оточенням, адже це також збільшує рівень серотоніну в організмі. Менше стресу, критики та конфліктів та більше щирого бажання допомагати. Таке просте правило ще й зміцнить сон, не кажучи вже про рівень щастя.
- Досягнення цілей. Це може здаватись дуже складним завданням, але варто навчитись ставити перед собою навіть невеликі цілі на шляху до чогось масштабного. Це показує, що ви рухаєтесь вперед, а також дозволяє виробляти більше дофаміну.
- Обійми. У період пандемії люди відчули, наскільки важливими є прості фізичні контакти. Тому, якщо ви та ваші близькі вже пройшли всі етапи вакцинації, саме час компенсувати втрачені обійми. Учені не дарма радять якомога більше обійматись, адже це позитивно впливає на психічний стан.
Читайте також: Що таке апатія і як повернутись до звичайного життя
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
17:22Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа
-
16:49Учені створили цифрову тканину, яка збирає, зберігає та обробляє дані
-
16:18У мережі показали чудернацький Volkswagen Beetle у стилі "Шаленого Макса": фото
-
15:48Дизайн і ключові характеристики Honor 50 показали на офіційному рендері
-
15:21Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:48У Меган Маркл і принца Гаррі народилася донечка: як вони її назвали
-
14:25Груди випадають: Біллі Айліш розбурхала фанатів новим відео
-
13:52"Діалогу не вийшло": Сергій Притула покидає партію Голос
-
13:15BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
-
12:50104-річна американка розкрила секрет довголіття, і він сподобається всім
-
12:26У Великобританії знайшли сучасну Рапунцель: фото
-
11:56ТОП 5 знаків зодіаку, яким найбільше пощастить у червні
-
11:25Найсексуальніша гравець у покер показала спекотне відео в бікіні (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:55Як зосередитися на роботі: прості та дієві поради
-
10:20Коли спіймав сусіда на гарячому: кумедне відео
-
09:55Погода в Україні 7 червня: прогноз на понеділок
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 червня
-
08:53Коли пора міняти подушку: простий лайфхак (відео)
-
08:23Що робити, щоб менше страждати від комарів: геніальний лайфхак
-
07:51Бабуся створила в'язану копію Сандрінгемського палацу, що належить Єлизаветі II: фото
-
07:21Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими
- 06 червня
-
21:51Netflix екранізує моторошну історію з Reddit
-
21:237 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:22Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа
-
15:21Як називаються українські стародавні прикраси: салби, баламути, кризи та інші
-
13:15BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 червня
-
07:21Учені назвали один секрет, який дозволяє почуватися максимально щасливими
- 06 червня
-
20:50Дівчина тижня: розкута гольфістка Кеті Кірні, яка зводить з розуму гарячими фото (18+)
-
17:494 небезпечних оптичних ілюзії, з якими водії часто стикаються на дорозі
-
13:22Фотограф пройшовся місцями у Лондоні, де знімали фільм Круелла: круті фото
-
10:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 червня
-
08:20Погода в Україні 6 червня: прогноз на неділю
- 05 червня
-
21:50Надто гаряча: цю модель заблокували у соцмережах через вроду (18+)
-
19:19Епічна мода: найдивніші витвори дизайнерів, які не хочеться вдягати
-
16:50Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:44До Всесвітнього дня навколишнього середовища: чим замінити пластик у повсякденному житті
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 червня
-
08:31Найнадійніші авто за версією британських експертів
- 04 червня
-
20:49Учені назвали 5 видів відносин кота з господарем: перевірте, які у вас
-
18:33Дієтологиня розповіла, як схуднути без підрахунку калорій
-
14:30Аспірин, оцет і цукор: як продовжити життя троянд у вазі
-
12:16Три знаки Зодіаку, на яких чекає кар'єрний ріст у червні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 червня
-
07:17Перегляньте свій раціон і ще 4 прості способи підвищити гормон щастя
- 03 червня
-
20:20Коли люди почуваються найрозкутіше і хочуть сексу: результати дивують
-
17:42Не Траволта та Л. Джексон: кого хотів бачити Тарантіно у Кримінальному чтиві
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 червня