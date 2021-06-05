Як підняти рівень гормонів щастя: прості поради для кожного

У всіх бувають моменти, коли настрій далеко не найкращий, але є легкі способи швидко його покращити. Ловіть 4 поради, які допоможуть впоратись зі смутком.

Психологи розповіли, як змусити організм виробляти більше гормонів радості, передає The Health Site. І для цього не обов'язково йти за чимось солодким чи не дуже корисним. Ось 4 варіанти, як покращити самопочуття і стати щасливішим.

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Регулярні фізичні навантаження. Як би це не звучало, але тренування дозволяють звільнити ендорфін, який викликає хороші емоції. До того ж, постійні тренування позитивно позначаються не лише на самооцінці, а й на фігурі. Навіть короткі прогулянки щодня дарують можливість зменшити вплив стресу.

Як би це не звучало, але тренування дозволяють звільнити ендорфін, який викликає хороші емоції. До того ж, постійні тренування позитивно позначаються не лише на самооцінці, а й на фігурі. Навіть короткі прогулянки щодня дарують можливість зменшити вплив стресу. Хороші вчинки. Старайтесь бути доброзичливими з оточенням, адже це також збільшує рівень серотоніну в організмі. Менше стресу, критики та конфліктів та більше щирого бажання допомагати. Таке просте правило ще й зміцнить сон, не кажучи вже про рівень щастя.

Досягнення цілей . Це може здаватись дуже складним завданням, але варто навчитись ставити перед собою навіть невеликі цілі на шляху до чогось масштабного. Це показує, що ви рухаєтесь вперед, а також дозволяє виробляти більше дофаміну.

. Це може здаватись дуже складним завданням, але варто навчитись ставити перед собою навіть невеликі цілі на шляху до чогось масштабного. Це показує, що ви рухаєтесь вперед, а також дозволяє виробляти більше дофаміну. Обійми. У період пандемії люди відчули, наскільки важливими є прості фізичні контакти. Тому, якщо ви та ваші близькі вже пройшли всі етапи вакцинації, саме час компенсувати втрачені обійми. Учені не дарма радять якомога більше обійматись, адже це позитивно впливає на психічний стан.

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