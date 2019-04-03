Як підняти настрій за кілька хвилин: дієвий метод

Поганий настрій впливає не лише на працездатність, а й на загальне самопочуття. Тому існує спосіб, як покращити ситуацію без надмірних зусиль та витрат.

Психологи з Університету Айови вирішили протестувати три психологічні вправи для покращення настрою та зниження рівня тривоги. Експеримент за участю 496 студентів показав, як діють різні методи, і який з них найефективніший.

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Піддослідних розділили на 3 команди: перша випробовувала метод милосердя, друга - взаємозв'язків, а третя - соціального порівняння. Тривало дослідження 12 хвилин.

Як швидко покращити настрій

Перший прийом базується на тому, що людина подумки бажає щастя своєму оточенню та допомагає, якщо хтось просить. Другий на тому, щоб відчути зв'язок з суспільством, приміром, уявити, які емоції можуть поєднувати з людьми навколо. А третій передбачає відчуття переваги над оточенням.

Виявилось, що найбільш щасливим вже за кілька хвилин почувались студенти, які випробовували метод "милосердя", а от "взаємозв'язок" викликав у них співчуття. Що ж до представників третьої команди, то у них навіть погіршився настрій і зріс рівень тривоги.

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