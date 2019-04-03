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Як підняти настрій за кілька хвилин: дієвий метод

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Як швидко покращити настрій - фото 1
Як швидко покращити настрій

Поганий настрій впливає не лише на працездатність, а й на загальне самопочуття. Тому існує спосіб, як покращити ситуацію без надмірних зусиль та витрат.

Психологи з Університету Айови вирішили протестувати три психологічні вправи для покращення настрою та зниження рівня тривоги. Експеримент за участю 496 студентів показав, як діють різні методи, і який з них найефективніший.

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Піддослідних розділили на 3 команди: перша випробовувала метод милосердя, друга - взаємозв'язків, а третя - соціального порівняння. Тривало дослідження 12 хвилин.

Як швидко покращити настрій - фото 318501
Як швидко покращити настрій

Перший прийом базується на тому, що людина подумки бажає щастя своєму оточенню та допомагає, якщо хтось просить. Другий на тому, щоб відчути зв'язок з суспільством, приміром, уявити, які емоції можуть поєднувати з людьми навколо. А третій передбачає відчуття переваги над оточенням.

Виявилось, що найбільш щасливим вже за кілька хвилин почувались студенти, які випробовували метод "милосердя", а от "взаємозв'язок" викликав у них співчуття. Що ж до представників третьої команди, то у них навіть погіршився настрій і зріс рівень тривоги.

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Джерело: zdorovia.com
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