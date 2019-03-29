Що робити у виборчий період, щоб не зірватись: поради медиків

У час перед виборами настає загострення у медіа та в соцмрежах, а в українців збільшується рівень тривожності та стресу. Що робити, що уникнути емоційного виснаження та агресії – читайте далі.

Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я та медицину на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За кілька днів до виборів міністр вирішила розповісти, як боротися зі стресом у складний для українців час.

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"Якщо ви відчуваєте стрес через майбутні події – ви не одні. Це звичне явище в багатьох країнах, які стоять перед важливим вибором. До прикладу, понад 50% американців назвали останні президентські вибори "вагомим джерелом стресу". В Україні ми не маємо такої статистики, але якщо взяти до уваги активність людей в соціальних мережах та на вулицях, можемо сказати, що повітря наелектризоване, а люди сильно стресують з наближенням цих вихідних", – відзначила вона.

Будь-які негативні емоції та стрес погіршують самопочуття, здоров'я та якість життя, тому потрібно старатись нівелювати їх. В Американські психологічній асоціації (APA) навіть зібрали поради, як це зробити.

Як не здуріти перед виборами

Що робити у виборчий період, щоб зменшити рівень стресу:

Обмежте час з медіа . Якщо постійні звинувачення кандидатів і справді можуть викликати стрес, тому краще обмежити "споживання" медіа. Краще приділити час власній родині, собі та заняттям, які приносять задоволення. Замість того, щоб дивитись все, що пов'язано з виборами, краще періодично читати перевірені ресурси та огляди.

. Якщо постійні звинувачення кандидатів і справді можуть викликати стрес, тому краще обмежити "споживання" медіа. Краще приділити час власній родині, собі та заняттям, які приносять задоволення. Замість того, щоб дивитись все, що пов'язано з виборами, краще періодично читати перевірені ресурси та огляди. Уникайте конфліктів. Краще не продовжувати дискусію, якщо вона може викликати агресію. Адже це також стрес і для вас, і для оточення.

Краще не продовжувати дискусію, якщо вона може викликати агресію. Адже це також стрес і для вас, і для оточення. Визнайте, що тривога не приносить нічого хорошого . Стрес є поширеним явищем, яке точно не варте здоров'я. Тому краще сконцентруватися на чомусь продуктивному, що вам приносить задоволення.

. Стрес є поширеним явищем, яке точно не варте здоров'я. Тому краще сконцентруватися на чомусь продуктивному, що вам приносить задоволення. Після виборів життя продовжується. Що б не трапилось у день виборів і який би кандидат не пройшов до другого туру – це ще не кінець світу. Варто залишатись свідомим громадянином та мати активну позицію.

Що б не трапилось у день виборів і який би кандидат не пройшов до другого туру – це ще не кінець світу. Варто залишатись свідомим громадянином та мати активну позицію. Голосуйте. Зробити свій вибір щодо кандидата на посаду глави держави, адже це обов'язок кожного громадянина. Знайдіть час для самостійного аналізу та ознайомтесь з кандидатами. Зробіть свідомий вибір.

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