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Що робити у виборчий період, щоб не зірватись: поради медиків
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У час перед виборами настає загострення у медіа та в соцмрежах, а в українців збільшується рівень тривожності та стресу. Що робити, що уникнути емоційного виснаження та агресії – читайте далі.
Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я та медицину на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За кілька днів до виборів міністр вирішила розповісти, як боротися зі стресом у складний для українців час.
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"Якщо ви відчуваєте стрес через майбутні події – ви не одні. Це звичне явище в багатьох країнах, які стоять перед важливим вибором. До прикладу, понад 50% американців назвали останні президентські вибори "вагомим джерелом стресу". В Україні ми не маємо такої статистики, але якщо взяти до уваги активність людей в соціальних мережах та на вулицях, можемо сказати, що повітря наелектризоване, а люди сильно стресують з наближенням цих вихідних", – відзначила вона.
Будь-які негативні емоції та стрес погіршують самопочуття, здоров'я та якість життя, тому потрібно старатись нівелювати їх. В Американські психологічній асоціації (APA) навіть зібрали поради, як це зробити.
Що робити у виборчий період, щоб зменшити рівень стресу:
- Обмежте час з медіа. Якщо постійні звинувачення кандидатів і справді можуть викликати стрес, тому краще обмежити "споживання" медіа. Краще приділити час власній родині, собі та заняттям, які приносять задоволення. Замість того, щоб дивитись все, що пов'язано з виборами, краще періодично читати перевірені ресурси та огляди.
- Уникайте конфліктів. Краще не продовжувати дискусію, якщо вона може викликати агресію. Адже це також стрес і для вас, і для оточення.
- Визнайте, що тривога не приносить нічого хорошого. Стрес є поширеним явищем, яке точно не варте здоров'я. Тому краще сконцентруватися на чомусь продуктивному, що вам приносить задоволення.
- Після виборів життя продовжується. Що б не трапилось у день виборів і який би кандидат не пройшов до другого туру – це ще не кінець світу. Варто залишатись свідомим громадянином та мати активну позицію.
- Голосуйте. Зробити свій вибір щодо кандидата на посаду глави держави, адже це обов'язок кожного громадянина. Знайдіть час для самостійного аналізу та ознайомтесь з кандидатами. Зробіть свідомий вибір.
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