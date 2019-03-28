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Науковці розповіли, чому корисно бути самотніми
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Більшість людей турбується через те, що залишаться на самоті. Це не дивно, адже людина за своєю природою прагне до спілкування. Однак вчені з'ясували, що для деяких особистостей самотність не тільки не є негативним фактором, але і приносить користь.
Психологи з Каліфорнійського університету провели опитування, під час якого брали участь понад 1000 осіб. Вік добровольців був у межах від 16 до 25 років. У результаті вони з'ясували, що дехто не тільки не уникає самотності, а й прагне до неї. Більш того, такі люди зовсім не схильні до депресії. Хоча у суспільстві і сформувався такий стереотип.
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Анкета, яку заповнювали респонденти, містила 14 питань. Всі вони були побудовані у формі тверджень, які потрібно було оцінити за шкалою від 1 до 4. Опитування містило такі твердження: "Я відчуваю себе комфортно поряд з іншими" або "Я насолоджуюся тишею та спокоєм, коли перебуваю наодинці з собою".
Було встановлено, що ті респонденти, які шукали самотності через відторгнення, були схильні до ризику розвитку депресії. Однак ж для тих, хто свідомо вибирає усамітнення, вона, навпаки, має позитивні наслідки.
Користувачі в мережі мають різні думки з цього приводу. Дехто відзначає, що самотність допомагає відпочити, оскільки занадто багато інформаційного шуму та взаємодії з людьми отримують щодня.
Інші ж, навпаки, заявили, що самотність не люблять, тому що тоді в голову починають проникати неприємні думки, з'являється широке поле для депресивних настроїв.
До самотності, тим більше тривалої, потрібно бути готовими чи, зрілими, може з певним внутрішнім світом/складом розуму. І, можливо, все добре в міру, – пише один з користувачів.
Експерти відзначають, що не слід піддаватися негативним емоціям, якщо спіткала самотність. Необхідно подумати, як провести час з користю і присвятити його собі і власному розвитку.
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