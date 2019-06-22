Чому краще не затримуватись на роботі: відповідь медиків

Звичка працювати понаднормово не завжди може принести успіх та підйом у кар'єрі, однак, зазвичай, має і свій великий мінус. Чому краще не засиджуватись на роботі – читайте далі.

Французькі науковці дійшли до висновку, що надто працелюбні люди, які постійно затримуються на роботі, насправді збільшують свої ризики інсультів. Це підтвердив аналіз даних майже 143 тисяч дорослих людей. Фахівці дослідили інформацію про їх роботу, вік, а також звички. Виявилось, що третина з усіх працює понаднормово, а 10% звикли до такого режиму, адже затримаються за роботою вже понад 10 років.

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Ті, хто працював довше щодня мають на 29% більші ризики, аніж ті, хто завжди відпрацьовують 8-годинний день. А от люди зі стійкою звичкою більш як 10 років мають вищі ризики аж на 45%. Однак навіть 50 днів у рік, коли робочий день перетинає позначку у 10 годин, суттєво підіймають ризики інсультів.

Але є чимало речей, які допомагають нівелювати шкідливий вплив тривалого перебування на роботі. Такі хороші новини від британської Асоціації з вивчення інсульту (Stroke Association), які наголошують, що здорове харчування та активний спосіб життя дозволяють протидіяти наслідкам перепрацювання.

"Є багато простих речей, які можна зробити, щоб зменшити ризик інсульту, навіть якщо ви довго працюєте. Вживайте здорову їжу, знайдіть час для фізичних вправ, припиніть курити і достатньо спіть – це може мати велике значення для вашого здоров'я", – ділиться Доктор Річард Френсіс, керівник дослідження з Асоціації інсульту

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