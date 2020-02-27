Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця

Щоб купити щось непотрібне, потрібно спочатку продати щось непотрібне. Саме таким гаслом можна керуватися, коли виникає бажання/потреба поміняти свій старий смартфон на новий. Розповідаємо вам, як підготувати гаджет до продажу та на що обов'язково слід звернути увагу!

Підготовка смартфона до продажу – місія, до якої потрібно поставитися максимально відповідально. Ви зобов'язані не лише відтерти всі сліди експлуатації, а й подбати про те, щоб ваші персональні дані не потрапили до чужих рук. Розповідаємо, що потрібно зробити перед продажем!

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1. Перевірка комплектації

Перед тим як замислюватися над продажем смартфона потрібно зібрати всю його комплектацію. Це дозволить вам "відбити" якомога більше грошей. До прикладу, відсутність коробки може стати причиною того, що потенційний покупець підозрюватиме вас у тому, що гаджет – крадений. Неоригінальний зарядний пристрій і кабель можуть викликати сумніви, пов'язані з роботою акумулятора. Якщо ви не плануєте купувати такий же смартфон, то можете до комплекту покласти усі свої 100500 чохлів, а також захисне скло, яке ви тримали на випадок, коли розіб'ється те, що вже наклеєне на смартфон.

Повна комплектація – плюс для продавця

2. Товарний вигляд

Одні покупці відразу ж "біжать" у налаштування, аби звірити IMEI й дізнатися іншу корисну інформацію про гаджет. Інші ж звертають максимум уваги на зовнішній вигляд пристрою. Воно й не дивно, адже нікому не хочеться віддавати гроші за відверте барахло.

Наполегливо рекомендуємо вичистити бруд з роз'ємів для зарядки та навушників. Не полінуйтесь добряче витерти скло смартфона та корпус. Ця процедура дозволить виявити подряпини, непомітні при повсякденному користуванні. Про них, до слова, краще чесно написати в оголошенні.

Не полінуйтесь витерти USB-кабель. З часом білий колір стає відверто сірим, що теж може не сподобатися потенційному покупцеві. І це нормально.

Не лінуйтесь повернути смартфону товарний вигляд

3. Персональні дані

Цей пункт ми розіб'ємо на два підпункти. Кожен із яких надзвичайно важливий, адже ви маєте шанси продати не лише свій смартфон, а й усі дані про себе в ньому.

Скидання до заводських налаштувань

Надзвичайно важливий пункт перед покупкою – скидання до заводських налаштувань. Він дозволяє не лише прибрати всі дані своїх акаунтів з пристрою, а й зробити його готовим до використання іншою людиною. Скидання може бути як повним (видаляється геть усе зі смартфона та карт пам'яті), так і частковим (видаляються налаштування, дані акаунтів, контакти).

Переконайтесь, що на смартфоні не залишилось даних про ваші акаунти, а також усіляких блокувань. Власникам iPhone слід потурбуватися про те, щоб iCloud був чистим.

Перед скиданням збережіть всі важливі для вас файли. Зробіть резервну копію на карту пам'яті або в хмарне сховище!

Очищення вбудованої пам'яті

Техніка іноді працює так, що доводиться перевіряти, чи все вона зробила правильно. Зокрема, не полінуйтесь зайти у телефонну книгу, аби переконатися, що там порожньо. Зайдіть до галереї. У ній не має бути жодних фото. Також можна глянути у повідомлення та нотатки.

4. Витягніть усе зайве

Мовиться про ваші карти пам'яті, а також СІМ-картки. Так, іноді бувають випадки, коли продавці банально забувають витягнути зі смартфона накопичувач пам'яті перед тим, як відправити гаджет. З-під чохла теж рекомендуємо витягнути свою кредитку, яка так зручно там умостилася. Наступному власнику смартфона вона точно не знадобиться ;)

Не забудьте витягнути карту пам'яті та SIM-карту

5. Оголошення

1. Вивчаємо ринкову ціну. Якщо ви поставите на гаджет надто високу ціну – будьте готові до того, що його і за пів року ніхто не купить. Також не варто ставити надто низьку, якщо ви не хочете продешевити.

2. Якісні фото. Цей пункт – запорука успіху оголошення. По-перше, ви зможете за допомогою світлин показати зовнішній стан гаджета. По-друге, якісні фото привертають більше уваги, ніж кадри, зроблені у потемках.

Можете робити фото смартфона на білому фоні. Використовуйте ватман або листи А4.

3. Чесний опис. Будьте відвертими. Опишіть не лише технічні характеристики гаджета, а й його плюси та мінуси. Повірте, більшість із них будуть помітні під час огляду гаджета. Тож не слід приховувати той факт, що розбитий модуль камери або ще щось подібне. Цінуйте свій час, а також час інших.

Зробіть чесний опис вашого смартфона з усіма його недоліками

Маємо надію, що наші поради допоможуть вам здійснити успішну угоду, якою будете задоволені не лише ви, а й покупець, який стане наступним власником вашого гаджета.

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Назарій Лазур