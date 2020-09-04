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Як перший комп'ютер IBM: ентузіаста вразив електронний тест на вагітність

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Тест на вагітність з екранчиком вразив блогера - фото 1
Тест на вагітність з екранчиком вразив блогера

Багато десятиліть жінки використовували традиційні тести на вагітність – паперові смужки, на яких після певних маніпуляцій проявляється одна або дві смужки. Останнім часом стали популярні електронні тести, які є справжніми міні-комп'ютерами. Правда, розбирання гаджета викликало в інженерів подив.

У серпні користувач Twitter з ніком @CrunkComputing написав, що після кількох позитивних паперових тестів на вагітність за ціною приблизно $ 0,2 за штуку його дружина захотіла додатково упевнитися в результаті. Для цього вона купила електронний тест за $ 12. Після цього інженер вирішив розібратися, як працює пристрій. З'ясувалося, що це по суті той же паперовий тест, але з виведенням інформації на екран.

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Техноблогер @Foone придбав такий же тест, розібрав його і в деталях вивчив, зробивши кілька цікавих висновків.

Як перший комп'ютер IBM: ентузіаста вразив електронний тест на вагітність - фото 423894

Усередині пластикового корпусу виявилася невелика батарейка типу CR1616 3V, плата і мініатюрний дисплей.

Як перший комп'ютер IBM: ентузіаста вразив електронний тест на вагітність - фото 423895

Найцікавіше ховається зі зворотного боку плати. Як з'ясувалося, там міститься звичайний паперовий тест.

Як перший комп'ютер IBM: ентузіаста вразив електронний тест на вагітність - фото 423896

Принцип роботи просунутого електронного тесту виявився максимально простий. Під паперовою смужкою розташовується три світлодіоди та два фотосенсори. Спочатку спалахують крайні світлодіоди, а потім центральний, а після цього у зворотному напрямку.

Як перший комп'ютер IBM: ентузіаста вразив електронний тест на вагітність - фото 423897

Фотосенсори зчитують падаюче на них світло, яке змінюється в залежності від того, одна смужка або дві на папірці. На основі отриманих результатів на екран виводиться відповідне повідомлення. В результаті люди переплачують тільки за напис на екрані, але аж ніяк не за більшу точність, як багато хто вважає.

Як перший комп'ютер IBM: ентузіаста вразив електронний тест на вагітність - фото 423898

Цікаво, що в тесті використовується мікроконтролер Holtek HT48C06 з 64 байтами оперативної пам'яті, який працює на частоті 4 або 8 МГц. Попри розміри, це досить продуктивний чип. За словами блогера, його можна порівняти за потужністю з оригінальними комп'ютерами IBM.

Інженер відзначив, що версію контролера HT48C06 можна перепрограмувати для запуску інших програм, або ж замінити на інший з такою можливістю. Він припустив, що в такому разі на тесті на вагітність вдасться навіть запустити оригінальний DOOM, але обмежені можливості дисплея та відсутність пристроїв введення роблять цю витівку безглуздою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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