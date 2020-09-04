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Як перший комп'ютер IBM: ентузіаста вразив електронний тест на вагітність
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Багато десятиліть жінки використовували традиційні тести на вагітність – паперові смужки, на яких після певних маніпуляцій проявляється одна або дві смужки. Останнім часом стали популярні електронні тести, які є справжніми міні-комп'ютерами. Правда, розбирання гаджета викликало в інженерів подив.
У серпні користувач Twitter з ніком @CrunkComputing написав, що після кількох позитивних паперових тестів на вагітність за ціною приблизно $ 0,2 за штуку його дружина захотіла додатково упевнитися в результаті. Для цього вона купила електронний тест за $ 12. Після цього інженер вирішив розібратися, як працює пристрій. З'ясувалося, що це по суті той же паперовий тест, але з виведенням інформації на екран.
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Техноблогер @Foone придбав такий же тест, розібрав його і в деталях вивчив, зробивши кілька цікавих висновків.
Усередині пластикового корпусу виявилася невелика батарейка типу CR1616 3V, плата і мініатюрний дисплей.
Найцікавіше ховається зі зворотного боку плати. Як з'ясувалося, там міститься звичайний паперовий тест.
Принцип роботи просунутого електронного тесту виявився максимально простий. Під паперовою смужкою розташовується три світлодіоди та два фотосенсори. Спочатку спалахують крайні світлодіоди, а потім центральний, а після цього у зворотному напрямку.
Фотосенсори зчитують падаюче на них світло, яке змінюється в залежності від того, одна смужка або дві на папірці. На основі отриманих результатів на екран виводиться відповідне повідомлення. В результаті люди переплачують тільки за напис на екрані, але аж ніяк не за більшу точність, як багато хто вважає.
Цікаво, що в тесті використовується мікроконтролер Holtek HT48C06 з 64 байтами оперативної пам'яті, який працює на частоті 4 або 8 МГц. Попри розміри, це досить продуктивний чип. За словами блогера, його можна порівняти за потужністю з оригінальними комп'ютерами IBM.
Інженер відзначив, що версію контролера HT48C06 можна перепрограмувати для запуску інших програм, або ж замінити на інший з такою можливістю. Він припустив, що в такому разі на тесті на вагітність вдасться навіть запустити оригінальний DOOM, але обмежені можливості дисплея та відсутність пристроїв введення роблять цю витівку безглуздою.
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