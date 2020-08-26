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Коронавірус Карантин 1 вересня

Краще б з'їв: ентузіаст зробив з кавуна ігрову приставку

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На кавуновій приставці хлопець грав у громадських місцях - фото 1
На кавуновій приставці хлопець грав у громадських місцях

Відеоблогер з Сінгапуру Седрік Тан зібрав перший у світі Watermelon Boy – це кавун + Game Boy. Ми, звичайно ж, інакше використали цю соковиту та смачну ягоду. Але годі, зараз не про це.

Під час карантину через пандемію коронавірусу Тан вирішив почати проєкт зі створення "найсвіжішої" консолі. А що може бути свіжішим, ніж соковитий літній кавун?

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Під час складання він використовував міні-комп'ютер Raspberry Pi, справжній кавун, динаміки, кнопки та зовнішній блок живлення. Усе почалося з жарту, а закінчилося доволі чудернацьким гаджетом, який після використання можна з'їсти. Не весь, ясна річ.

Кавун-приставка в дії - фото 422226
Кавун-приставка в дії

Детально про процес створення блогер розповів у своєму ролику. В кінці він вирішив пограти в Pokémon Emerald Version у публічному місці – у відділі з продажу кавунів місцевого магазину і в громадському транспорті. Оскільки розмір кавуна невеликий, його носіння не надто ускладнює життя. Але у кишеню таку забавку, звичайно ж, не поставиш.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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