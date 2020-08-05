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Гаррі Поттер і Вогнепальна зброя: ентузіаст замінив чарівні палички в улюбленому фільмі
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Роликів і короткометражних фільмів фанатського виробництва у мережі вистачає, але на повний метр замахувались не всі. Один з таких ентузіастів представив фільм під назвою Harry Potter and the Deathly Weapons.
Це "Філософський камінь" від першого до останнього кадру, але замість магії герої використовують вогнепальну зброю.
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Автором фільму став якийсь RUSS. На сайті проєкту він написав, що працював над ним п'ять років. Нижче представлений трейлер.
Попри те, що фільм замислювався як жарт, з його допомогою автор звернув увагу на надлишок зброї у голлівудських картинах.
Вражає, як легко було поміняти магію на пістолети. Очевидно, виглядає це не завжди реалістично. Це пародійний фільм[...] Хоча він і задумувався як жарт, після масових перестрілок і інших жахів, що відбуваються щодня, нам варто запитати себе, чи не занадто часто Голлівуд показує зброю, – написав творець фільму.
Він також звернув увагу на те, що за статистикою за час перегляду глядачами оновленого "Філософського каменя" (близько 2,5 години) вогнепальні поранення можуть отримати дев'ять мешканців США. У чотирьох випадках це призведе до летального результату.
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