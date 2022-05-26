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4 поширені фейки про сигнал тривоги, у які досі вірять українці
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Для українців звучання сирен, на жаль, стало чимось звичайним, адже не було жодної області, де хоча б раз не було оголошено тривогу. Але чимало людей не дуже добре розуміють, як саме працює система оповіщення, тож назвали найпопулярніші фейки про сигнали тривоги.
У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на поширені фейки щодо повітряних тривог. Через вторгнення російських окупантів звуки сирен стали моторошною частиною життя для українців. Але багато громадян ігнорують їх та наражають себе на небезпеку, покладаючись на неправдиву інформацію про оголошення тривоги.
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- Фейк: в Україні є навчальні сирени, які вмикають для перевірки справності системи оповіщення. Правда: під час воєнного стану не існує навчальних сирен.
- Фейк: Сигнал тривога не вмикається у випадках, коли ППО фіксує малі літальні об’єкти. Правда: сирени вмикають після виявлення будь-якого потенційно небезпечного рухомого об’єкта
- Фейк: Ніхто не знає в якому напрямку летить ракета, тому вмикають тривогу по всій країні. Правда: сили ППО виявляють об'єкт, після чого передають інформацію про нього в ті області, куди він спрямований та через які летить до цілі.
- Фейк: Люди не встигли сховатись, бо черговий не ввімкнув сигнал повітряної тривоги. Правда: за сирену відповідають чергові центру управління, які працюють цілодобово.
Тому ніколи не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу! Обов'язково прямуйте до укриття, а також повідомляйте про небезпеку близьких, рідних та сусідів, які можуть не почути сирени.
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