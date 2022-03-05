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війна

Що потрібно розуміти перед тим, як вести інформаційну війну з росіянами: поради

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Як правильно говорити з росіянами про війну - фото 1
Як правильно говорити з росіянами про війну

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що ви можете брати участь в інформаційній війні. Але у цьому випадку потрібно розуміти, як правильно спілкуватися з опонентом.

Психолог Ілля Полудьонний розповів, як правильно працювати з російською аудиторією. Зокрема він наголосив, що з позиції експерта, вона демонструє виразні симптоми нарцисично-параноїдального розладу.

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Що таке нарцисично-параноїдальний розлад?

Нарцисична складова передбачає фантазії про свою непереможність, силу, "русскій путь". Типу арійська вища раса. Сюди ж належить їхнє відчуття безкарності й увесь сюжет про "можемо повторити.

Натомість параноїдальна складова передбачає проєкцію своєї власної агресії на інших, фантазії про те, що навколо вороги і їх треба атакувати. Усе для того, щоб захистити себе від якоїсь уявної загрози. "Змови заходу" тощо.

Тут, наголошує психолог, варто розуміти, що у кожного є своя слабка сторона. У людей з нарцисично-параноїдальним розладом це точка паніки, переляку, навіть тваринного страху втратити контроль та відчуття грандіозності. Коли ми закликаємо до співчуття чи показуємо свої цивільні втрати, – ми лише розпалюємо їхню агресію та фантазію про силу та непереможність армії.

Що потрібно розуміти перед тим, як вести інформаційну війну з росіянами: поради - фото 499781

Спробуйте вести контрнаступ

Доносьте до них, що їхня армія слабка та вбога й отримує прочуханки, а економіка скоро ляже. Все це може потроху посилювати паніку, розхитувати їхні уявлення, а також – розхитати ситуацію в отруєному пропагандою суспільстві.

Тож психолог рекомендує обирати ефективнішу стратегію, ніж заклики до співчуття цивільним. Краще атакувати почуття гідності росіян, а також не соромитися їх залякувати.

Варіант комунікації: "Хей, здається курс рубля злітає до небес так само швидко, як падають звідти ваші Су-35 за 85 мільйонів доларів. Саме час купувати запас туалетного паперу, бо скоро знадобиться багато. Чи не тому ваша влада всілякі фейсбуки закриває?".

Ілля Полудьонний підкреслює, що в Росії уже почалася паніка. Наразі вона виливається у штурм магазинів, банкоматів. Але кожен з нас може підкинути трохи хмизу у багаття!

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