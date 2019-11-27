Як пережити Чорну п'ятницю без шкоди для здоров'я та гаманця: поради Супрун

Чорна п'ятниця 2019 уже на носі, тож кількість рекламних повідомлень про знижки зашкалює. Як пережити масовий розпродаж без шкоди для здоров'я та при цьому зробити максимально вигідні покупки – радить Уляна Супрун.

Попри переваги Чорної п'ятниці, не варто забувати, що це все-таки маркетинговий хід, мета якого — аби ви купили якомога більше. Навіть якщо ви справжній фанат шопінгу, істерія довкола знижок та полювання за вподобаними речами може змусити вас почуватися нервово, знічено чи розгублено.

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Відповідно, Чорна п'ятниця – не лише знижкопад, а й суцільний стрес. Як його уникнути – ділиться Уляна Супрун.

Безпечна Чорна п'ятниця у магазинах

Ексочільниця МОЗу нагадує, що, крім психологічних, існують і фізичні загрози від перебування у великому скупченні людей – тобто в торговельному центрі під час знижок. Коли всі поспішають і штовхаються, можна впасти та травмуватися.

У натовпі, в задусі та "на нервах" також може підвищитися тиск, через що виникає ризик інфаркту та інсульту. Будь обережні та намагайтеся уникати великих та гучних скупчень людей.

Крім того, велике скупчення людей означає і велике скупчення бактерій та вірусів. По-перше, всі дихають одне на одного, тому є великий ризик підхопити якийсь вірус. По-друге, всі копирсаються в коробках та кошиках із речами торкаючись їх руками. Хто знає, чи всі ці люди мили руки сьогодні. Те саме стосується і примірок речей.

Поручні ескалаторів також можуть бути осередком бактерій, серед яких є патогенні. Тож перш ніж терти очі, ніс чи обіймати дітей після того, як потрималися за поручні, краще їх помити.

Зрештою, там де є великі скупчення людей з грошима, значно зростає ризик крадіжок. Тому стежте за гаманцями, телефонами, ключами від авто та іншими цінними речами.

Коли в п'ятницю всі прямують до торговельних центрів, на дорогах неминуче виникають затори, що також підвищує ризик аварійності. Можливо, є сенс поїхати за покупками на метро чи іншому громадському транспорті або ж взагалі надати перевагу онлайн-шопінгу.

Правила онлайн-шопінгу в Чорну п'ятницю

Покупки в інтернеті дійсно мають переваги, хоча і тут не все так однозначно. Безумовно, онлайн-шопінг є менш шкідливим для довкілля, аніж офлайн. Але тип і швидкість доставки, яку обирає покупець, може звести всі переваги нанівець. Логістично складна та тривала доставка, приміром із Китаю, не зробить планету чистішою. Це може бути дійсно виправдано, наприклад, коли замовляєте у локальних виробників. Крім того, доставка зазвичай передбачає додаткове пакування, аби під час транспортування річ не пошкодилась, а це – додаткове забруднення довкілля.

Під час онлайн-шопінгу ви маєте більше часу подумати над вибором, порівняти варіанти не в гучному натовпі інших покупців, не торкаєтесь потенційно брудних речей – словом автоматично відпадають майже всі ризики для здоров'я.

Але є і зворотна сторона – тут дещо більший ризик наробити необдуманих покупок та піддатися на вплив маркетологів, адже в діджиталі магазини знають про нас доволі багато. У підсумку продавці можуть з усіх боків пропонувати нам товари, що відповідають нашим вподобанням, але не були в наших планах. У офлайн-магазинах через натовп можна банально щось не помітити.

Небезпека криється також у тому, що за онлайн-покупки не завжди потрібно платити відразу. Так можна не зуміти об'єктивно оцінити обсяги та загальну вартість покупок і зрештою купити більше, ніж ви можете собі насправді дозволити. Необдумані покупки можуть стати причиною сімейних конфліктів, боргів, і як наслідок ще більшого стресу.

Як не перетворити Чорну п'ятницю на стрес

Заздалегідь обдумайте список потенційних покупок. Якщо маєте можливість – заздалегідь перегляньте наявні пропозиції та анонси магазинів щодо знижок, аби власне в день акції не гаяти час на блукання торговельними центрами або стояння в заторах на шляху до різних магазинів.

Якщо маєте можливість – заздалегідь перегляньте наявні пропозиції та анонси магазинів щодо знижок, аби власне в день акції не гаяти час на блукання торговельними центрами або стояння в заторах на шляху до різних магазинів. Якщо плануєте купувати одяг, особливо, якщо багато – перегляньте свій гардероб , заберіть із нього речі, які не будете носити далі. Але не варто їх ховати на смітнику. Речам у хорошому стані будуть раді в благодійних організаціях або зрештою їх можна продати. Якщо ж ви не впевнені, що он та сукня і оте пальто вже віджили своє – можливо, варто спробувати дати їм друге життя. Кравець або власні руки – вам допоможуть.

, заберіть із нього речі, які не будете носити далі. Але не варто їх ховати на смітнику. Речам у хорошому стані будуть раді в благодійних організаціях або зрештою їх можна продати. Якщо ж ви не впевнені, що он та сукня і оте пальто вже віджили своє – можливо, варто спробувати дати їм друге життя. Кравець або власні руки – вам допоможуть. Купуйте речі, вироблені в Україні. Так ви підтримуєте платників податків, сприяєте нашому економічному розвитку, і менше згубно впливаєте на довкілля, адже витрати та забруднення від логістики менші.

Так ви підтримуєте платників податків, сприяєте нашому економічному розвитку, і менше згубно впливаєте на довкілля, адже витрати та забруднення від логістики менші. Ви можете купувати не речі, а досвід. Саме новий досвід: подорожі, навчальні курси, книжки, в тому числі електронні, квитки на концерти – роблять наc щасливими на тривалий час. На відміну від суто матеріальних речей. Досвід не створює сміття і не має карбонового сліду, та не порушує нічиїх прав. Утилізувати досвід, на відміну від 100500 дешевих футболок, не потрібно.

Саме новий досвід: подорожі, навчальні курси, книжки, в тому числі електронні, квитки на концерти – роблять наc щасливими на тривалий час. На відміну від суто матеріальних речей. Досвід не створює сміття і не має карбонового сліду, та не порушує нічиїх прав. Утилізувати досвід, на відміну від 100500 дешевих футболок, не потрібно. Будьте чемними та не створюйте проблем іншим. Нехай шопінг буде приємним для всіх.

Нехай шопінг буде приємним для всіх. Бізнес має знайти баланс між прагненням заробити якомога більше грошей і безпекою своїх співробітників і клієнтів. Адміністрація торговельних центрів та супермаркетів також має подбати про безпеку своїх відвідувачів – гарантувати доступ до аварійних виходів, мінімізувати ризики утворення черг та великих скупчень людей там, де це можливо.

Супрун підсумовує, що Чорна п'ятниця дійсно хороша нагода придбати щось, про що ви давно мріяли, але не доходили руки або завжди було шкода грошей. Це також можливість купити дешевше речі не по сезону, підготуватися до новорічних свят і придбати подарунки. Дотримуйтесь цих порад і ваша Чорна п'ятниця вдасться!

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