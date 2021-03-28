Як перевозили найбільшу автомобільну емблему Mercedes-Benz: фоторепортаж

Дивіться, як вантажівка перевозила величезну емблему Mercedes-Benz – зірку з трьома променями діаметром 5 м і вагою близько 2 тонни. Її зняли з 53-метрової станційної вежі центрального залізничного вокзалу в Штутгарті, який взялися реставрувати.

Примітно, що 26 березня виповнилося рівно 120 років як була запатентована емблема Mercedes-Benz, три промені якої символізують панування в трьох стихіях – на суші, у воді і в повітрі. Емблему обіцяють повернути на місце у 2025 році, а поки візитна картка легендарної автомобільної марки буде зберігається в фірмовому музеї Mercedes-Benz в Бад-Каннштатті. Фото транспортування з'явилися у Twitter.

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Що ж стосується тягача, який перевозив найбільшу автомобільну емблему марки, то це Mercedes-Benz Actros 2653 LS колісною формулою 6х4. Він оснащений 530-сильним двигуном і здатний буксирувати вантажі до 120 т.

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