Як виглядає розкішний Rolls-Royce Cullinan для топменеджера Google

Компанія Rolls-Royce показала ексклюзивний Cullinan у версії Black Badge з темно-синім кузовом і фігуркою "Дух екстазу", виготовленою з вуглепластику. Кросовер зроблений на замовлення віцепрезидента компанії Google.

Кузов Cullinan Black Badge пофарбували в особливий колір Pikes Peak Blue, створений спеціально для ексклюзиву. Контраст створюють жовті акценти: смуги, що підкреслюють плечову лінію, а також жовті гальмівні диски, пише internationalbanker.

І ще: Новий футуристичний мінівен Hyundai Staria у реальності виявився не таким вже й космічним

Топменеджер американського Техногіганта замовив і особливу фігурку "Дух екстазу" на капот, вирізану з цілісного бруска карбону. Жовті акценти є й в салоні, де яскравими вставками прикрашені передня панель і дверні карти. У тому ж кольорі виконані прострочки сидінь, логотипи Rolls-Royce з символом нескінченності і особиста монограма.

Серед інших особливостей кросовера – фірмовий аналоговий годинник, обрамлений темно-синьою анодованою нержавіючою сталлю.

Це цікаво: Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо